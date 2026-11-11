Condenado a 5 años de prisión un hombre de 30 que mintió sobre su edad a una menor para mantener relaciones sexuales

Archivo - El Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 5 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a un hombre de 30 años que mintió sobre su edad a una joven de 15 para mantener relaciones sexuales con ella.

La sentencia, dictada de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, aprecia la atenuante cualificada de reparación del daño, así como la de toxicomanía.

El inculpado, natural de Bolivia, no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 300 metros durante un total de 7 años. Además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 6 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 10.000 euros por el daño moral.

A finales de agosto de 2024, el acusado contactó a través de Instagram con la joven. Le mintió sobre su edad -le dijo que tenía 15 cuando en realidad tenía 30- para poder mantener relaciones sexuales.

El procesado y la víctima, nacida en un país del este de Europa, contactaron a través de la red social en noviembre de 2023. A las dos semanas, quedaron para conocerse personalmente. En las conversaciones a través de la red la joven le había dicho que tenía 18 años, pero cuando se vieron en persona le dijo "expresamente" que tenía 15. Por su parte, él le manifestó que tenía 19.

En marzo de 2024, según consta en la sentencia, "mantuvieron relaciones sexuales completas" en el domicilio de ella. A partir de entonces, "iniciaron una relación de pareja".

El 9 de junio, al regresar a su domicilio, la madre y el padrastro de la menor se encontraron con esta y el encausado, "ella en pijama, él en calzoncillos". Dado que los padres no aprobaban la relación de su hija con el encausado, avisaron a la Guardia Civil. Al ser identificado por los agentes, resultó que el hombre tenía 30 años.

Asimismo, durante el tiempo que duró la relación sentimental, el inculpado le envió dos enlaces a sendos vídeos de contenido sexual de adultos en los que se mostraban actos sexuales explícitos.

En el momento de los hechos, el acusado era consumidor habitual de marihuana y ocasional de MDMA.

Con anterioridad a la celebración de la vista oral, señalada para el 7 de octubre, el hombre consignó 10.000 euros para su entrega a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil.

En su escrito de acusación previo al juicio, la fiscalía solicitaba 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años y 1 año más por un delito de exhibicionismo, unas penas que tras el acuerdo alcanzado entre las partes se redujeron a 5 años por el primer delito y una multa de 2.880 euros por el segundo.