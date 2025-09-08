Conduce ebrio un vehículo de movilidad personal y atropella a una pareja de personas mayores en Pamplona

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que circulaba en un vehículo de movilidad personal atropelló el sábado a una pareja de personas mayores en Pamplona, en la calle Monasterio de la Oliva.

Los hechos ocurrieron a las 20.20 horas. Las dos personas mayores resultaron heridas de carácter leve y el conductor arrojó una tasa de alcohol de 1,15 mg/lae, según ha informado la Policía Municipal de Pamplona.

También el sábado, a las 20 horas, un conductor dio una tasa de 1,21 mg/lae tras colisionar con su coche contra un pivote en el parking disuasorio junto al cementerio.

En distintos controles de alcohol y drogas de la Policía Municipal durante el fin de semana, se han realizado más de 1.065 pruebas en las que 25 conductores han sido interceptados por diversos hechos delictivos o incumplimientos administrativos: 17 de ellos por conducir con una tasa de alcohol superior al máximo legal permitido o por haber ingerido drogas; siete de ellos han sido investigados por un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, además, dos de ellos por negarse a realizar las pruebas obligatorias; y un conductor fue imputado por un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.

En cuanto a seguridad ciudadana, la Policía Municipal ha destacado 61 intervenciones por problemas de convivencia, entre ellas, varias peleas en la vía pública con varias personas heridas de carácter leve y siendo denunciados los intervinientes. Se han realizado 52 intervenciones de ayuda a personas que se encontraban en necesidad, entre ellas, algunas con personas de edad avanzada por problemas en la vía pública, y otras, con personas más jóvenes, caídas en la calle por encontrarse en estado de intoxicación etílica. Asimismo, se han efectuado 18 intervenciones por molestias o ruidos, en su mayoría procedentes de la vía pública a horas intempestivas.