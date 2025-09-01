Un conductor da positivo en alcohol tras colisionar contra un coche estacionado en Tudela

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido interceptado este fin de semana en Tudela tras colisionar contra un coche que se encontraba debidamente estacionado y dar positivo en las pruebas de alcoholemia.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el suceso tuvo lugar a las 4,45 horas del sábado en la Avenida del Barrio. Los agentes percibieron en el conductor síntomas evidentes de haber consumido alcohol, y al someterle a la prueba etilométrica arrojó un resultado positivo de 0,59 miligramos por litro de aire espirado.

Por tal motivo, se tramitó atestado al Juzgado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estando implicado en un accidente.

A su vez, el conductor fue denunciado administrativamente por no realizar el curso de sensibilización tras una sentencia judicial penal por hechos similares. El vehículo fue inmovilizado con grúa municipal, y el propietario del vehículo fue informado de lo acontecido, para la reclamación de los daños a través de su seguro.

Por otro lado, el viernes, sobre las 7 horas, los agentes acudieron al barrio de la Azucarera, donde una mujer denunciaba un posible acoso inmobiliario del arrendador de su vivienda a través de coacciones mediante amenazas con el fin de que abandonara la vivienda. Fue informada de la posibilidad de interponer denuncia.

Sobre las 15.30 horas, los agentes se personaron en Paseo Pamplona, donde la escalera de un bloque de pisos se encontraba completamente llena de humo. Se localizó la vivienda afectada, donde al parecer se había quemado el aceite de una sartén tras un descuido. Los inquilinos de la misma y el resto de vecindario no resultaron afectados, y el problema fue solventado por los bomberos mediante el uso de ventilación asistida.

A las 18.45 horas, los agentes acudieron alertados por una persona que había localizado a dos personas en el interior de una de sus viviendas en propiedad saliendo apresuradamente mientras recogían varias pertenencias. Los agentes observaron salir huyendo a los presuntos autores. Uno de ellos, que fue interceptado finalmente por los agentes, tiró al suelo una bolsa que contenía 100 gramos de una sustancia que pudiera ser speed. Además en el interior de la bolsa existían útiles y herramientas utilizadas para la preparación y división de sustancias estupefacientes.

A su vez, en el cacheo a esta persona se pudo localizar un monedero con 3.040 euros en efectivo en billetes de 20 y 50 euros. Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención de esta persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, además de un presunto delito de usurpación de bien inmueble, dado que la persona alertante lo identificó como uno de los huídos en su propiedad.

El detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial, además del dinero intervenido y las sustancias recogidas. El citado cuerpo policial se hace cargo de la investigación de los hechos.

Alrededor de las 19 horas, los agentes se personaron en el parking de un supermercado del barrio de Los Poetas por un presunto accidente entre dos turismos. Tras observar que los daños manifestados por una de las partes no eran coincidentes en altura, pudo comprobarse que el vehículo carecía del seguro obligatorio, motivo por el que su conductor fue sancionado y el vehículo inmovilizado por la grúa municipal.

Durante el turno de noche se atendieron diversas quejas por ruido en domicilios y problemas con clientes en las zonas de ocio nocturno, quedando todas solventadas tras mediación entre las partes.

Sobre las 5 horas, los agentes acudieron de urgencia a una vivienda, alertados por SOS Navarra, por la posible parada cardiorrespiratoria de un varón de 68 años de edad. Este se encontraba en el baño tumbado sin pulso, habiendo sido localizado por sus compañeros de piso. Los agentes comenzaron las maniobras de reanimación haciendo uso además de un desfibrilador hasta la llegada de los sanitarios. Tras 30 minutos, el paciente fue trasladado al hospital Reina Sofía con vida y pronóstico reservado, encontrándose ingresado actualmente a la espera de evolución.

El sábado, sobre las 17.30 horas, los agentes acudieron al parking de Plaza Constitución, ya que una persona con cierto grado de embriaguez había sufrido el hurto de dos teléfonos móviles. A través de las cámaras de seguridad del interior del parking pudo observarse al presunto autor de los hechos, de 25 años de edad, que fue reconocido visualmente por los agentes debido a intervenciones anteriores por hechos similares. La víctima manifestó su intención de interponer denuncia por los hechos y el autor del hurto fue localizado en posteriores turnos, reconociendo los hechos y entregando uno de los dos dispositivos móviles hurtados. Se han trasladado los hechos a Policía Judicial para su investigación.

Sobre las 00.50 horas se intervino en el casco viejo en una pelea entre dos mujeres, teniendo que ser trasladada al hospital una de ellas por un ataque de ansiedad. Las partes manifestaron que denunciarían los hechos.

Sobre las 3 horas se comisionó otra ambulancia para trasladar a un joven de 29 años que se encontraba en la vía pública con dificultad para respirar por algún tipo de alergia.

A las 4 horas, en las inmediaciones de Avenida del Instituto, un vecino alertaba de que había escuchado desde la ventana de su domicilio un fuerte estruendo, y al salir a la calle observó cómo un vehículo se daba a la fuga tras haber colisionado bruscamente con un vehículo estacionado. Los daños en el vehículo perjudicado fueron cuantiosos, y se comenzó una investigación del posible autor de los hechos por el modelo y lugar donde debía tener los daños el causante. En posteriores turnos se pudo dar con el autor de los hechos, que reconoció a los agentes lo anterior, facilitando los datos de su seguro. Fue denunciado por marcharse del lugar sin facilitar los datos, y se realizó un intercambio de datos con la parte perjudicada para la reclamación de los daños.

Además durante la noche se intervinieron en dos peleas y numerosas quejas por ruidos y molestias, solventando todas ellas por mediación.

Durante la jornada del domingo, a las 7 horas se observó circular un vehículo por Avenida Tarazona sentido centro ciudad, el cual realizó una maniobra evasiva haciendo un giro rápido hacia las pistas de prácticas de las autoescuelas. Los agentes lo siguieron observando al conductor del turismo, un varón de 21 años de edad, que presentaba síntomas de haber consumido alcohol. Fue sometido a las pruebas etilométricas, en las que arrojó un resultado positivo de 0,70 miligramos por litro espirado. Se inició atestado por un presunto delito contra la seguridad vial para su traslado al Juzgado de guardia, haciéndose cargo del vehículo un familiar.

Del mismo modo se realizó un control de tráfico en calle Aguas del Alhama. Fue denunciada una infracción por no hacer uso del cinturón de seguridad y se interpusieron otras tres denuncias por hacer uso del dispositivo móvil durante la conducción.

Al inicio del turno de noche, los agentes acudieron a un domicilio de la zona de Alfonso I el Batallador por la posible fuga de gas de una vivienda. Técnicos del gas y bomberos localizaron el foco de fuga, dejando cerrado el suministro de dicha vivienda e informaron a su propietario, que se encontraba fuera de casa. El resto de vecindario pudo volver a sus domicilios momentos después.