La confianza empresarial sobre la actividad industrial de Navarra se recupera ligeramente en noviembre

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del Indicador del Clima Industrial (ICI) se recupera ligeramente en noviembre respecto al mes anterior. El clima industrial también mejora en España, pero desciende en la Unión Europea.

En Navarra, la mejora de la confianza mostrada por la rama Productos metálicos logra compensar las opiniones más pesimistas observada en la Industria agroalimentaria y la rama de Minerales y metales. El resto de ramas muestran un perfil de estabilidad, según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra.

Las empresas que producen bienes de consumo presentan opiniones más optimistas que el mes pasado, mientras que las empresas que fabrican bienes intermedios y bienes de inversión reflejan un perfil de estabilidad.

Las grandes empresas presentan opiniones más optimistas al tiempo que las pequeñas empresas muestran una mejora en su confianza. Las empresas medianas reflejan opiniones similares al mes de octubre.