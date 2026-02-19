El Congreso Internacional de la Pelota Vasca se celebrará los días 11 y 12 de noviembre en el frontón Labrit

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, con el Comité Científico del Congreso Internacional de Pelota Vasca. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acogerá los días 11 y 12 de noviembre el primer Congreso Internacional de la Pelota Vasca. El frontón Labrit será la sede principal de un evento que busca "revitalizar la pelota vasca" abriendo debates en torno a su presente y futuro y a los retos que afronta este deporte. El congreso "reforzará" también el posicionamiento de Pamplona como 'Capital Mundial de la Pelota', destacan desde el ayuntamiento de la ciudad.

El Comité Científico del Congreso Internacional de Pelota Vasca se ha reunido este jueves por primera vez para ir cerrando ya aspectos de esa cita. Además de las fechas y lugares de celebración, durante el encuentro se ha debatido en torno a otras cuestiones importantes a abordar de forma previa como la imagen del congreso; los contenidos, ponencias y mesas de trabajo; el desarrollo creativo del mismo; o la organización también de una gala en el Teatro Gayarre. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha saludo a Comité Científico antes de esa primera reunión.

El Comité Científico está presidido por el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea e Innovación, Mikel Armendáriz Barnechea. Lo conforman, además, la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki Unzu, la presidenta de la Federación Navarra de Pelota Vasca, Andrea Lusarreta Monreal, el presidente de Napike, Xabier Martínez de Alava, la fundadora de Ados Pilota, Maite Ruiz de Larramendi, y el expelotari Juan Martínez de Irujo.

PROYECTO IRUHBI PILOTA

Este Congreso Internacional de la Pelota Vasca es una acción incluida en el proyecto IRUHBI Pilota, en el que participan, además del Ayuntamiento de Pamplona como líder, los ayuntamientos de Biarritz y Huarte, la Federación Navarra de Pelota Vasca, Iparralde Pilota Batzordea y Biarritz Athletic Club. IRUHBI Pilota cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros, de los que 2,3 se financian a través de fondos FEDER del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).

El proyecto Iruhbi Pilota busca "explotar el patrimonio transfronterizo en torno a la pelota vasca desde las perspectivas cultural y turística". Con la colaboración de diversas entidades de Navarra y Pirineos Atlánticos, se están llevando a cabo acciones de dinamización de la pelota vasca para "reforzar el atractivo de este elemento histórico cultural y mejorar las relaciones transfronterizas". Asimismo, se va a desarrollar un producto turístico transfronterizo en torno a este deporte, de manera que se genere un elemento turístico que "ayude a diversificar y desestacionalizar la oferta turística del territorio". El proyecto se prolongará hasta diciembre de 2026.