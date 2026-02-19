El I Congreso Internacional de Turismo Enogastronómico reúne en Navarra a más de 15 expertos de todo el mundo

Imagen del I Congreso Internacional de Turismo Enogastronómico - DANIEL FERNANDEZ PEREZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pamplona ha acogido este jueves el I Congreso Internacional de Turismo Enogastronómico 2026, un evento organizado por el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección general de Turismo, que ha reunido en el Palacio de Congresos Baluarte y en la Bodega Señorío de Otazu a expertos nacionales e internacionales, gestores de destinos, operadores turísticos, productores, restauradores y responsables institucionales.

El programa del congreso se ha estructurado alrededor de estos 4 ejes: eficiencia energética, digitalización, cohesión territorial y competitividad, con sesiones orientadas a "vender más" en turismo enogastronómico.

Es decir, "traducir sostenibilidad en ventaja competitiva, valor añadido y motor de diferenciación comercial, ganando en reputación, diferenciación para facilitar el acceso a segmentos premium".

Los expertos, según han indicado desde el Gobierno en una nota, han presentado "casos de éxito que fomentan el consumo de productos locales y de temporada, apoyan a pequeños productores que implementan políticas de reducción del desperdicio alimentario y preservan tradiciones, garantizando la seguridad alimentaria y económica del lugar".

El Congreso ha puesto el foco en la idea de que "la sostenibilidad ya no es solo un relato, sino una herramienta comercial que permite vender más y mejor en turismo enogastronómico".

La inauguración institucional, celebrada durante la mañana en Baluarte, ha estado presidida por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, que ha subrayado que "desde la Dirección General de Turismo se ha desarrollado un Plan, dotado con 2.380.000 euros financiado por la Unión Europea a través de los fondos NEXTGeneration, que impulsa iniciativas con el objetivo de posicionarnos como un destino turístico enogastronómico con identidad propia".

Además, Esnaola ha subrayado que Navarra "se consolida como destino atractivo; y entre nuestras fortalezas, además de la belleza paisajística, el gran valor de nuestro patrimonio cultural, la diversidad y la hospitalidad, destaca de manera sobresaliente la calidad enogastronómica".

"Por eso estamos hoy aquí y por eso seguiremos en esta línea, con Congresos como el que hoy inauguramos y con acciones que se dirijan a la totalidad de agentes del sector: desde la producción hasta la transformación y restauración, sin olvidar al comercio especializado, la creación de experiencias, las empresas turísticas o la formación especializada", ha dicho.

La sesión de mañana en Baluarte ha combinado conferencias, debate y un taller práctico orientado a trasladar la sostenibilidad al terreno comercial. Entre los temas abordados han estado las tendencias globales en turismo gastronómico, los nuevos hábitos de consumo, la digitalización o la diferenciación.

En este sentido, respecto de su contenido, el congreso "ha apostado por un enfoque claramente práctico: menos discurso y más aplicación directa al negocio".

Entre los invitados internacionales destacan Roberta Garibaldi, Thomas Kolster, Denis Shegetti y Dolores Semeraro. De las ponencias nacionales, destaca la presentación del proyecto liderado por la Dirección General de Turismo de Navarra 'Del Campo a la Mesa', "modelo pionero de desarrollo gastronómico sostenible donde la cooperación entre productores, restauradores y destinos es la seña de identidad".

Lo que se pretende con esta iniciativa es "crear sinergias de comercialización a través del establecimiento de una red de suministro de productos locales, del productor a la empresa hostelera, sin intermediarios".

Este proyecto cuenta con la colaboración de la empresa pública INTIA y la gestión de la Asociación de Alimentos Ecológicos de Navarra Ekoalde que cuenta con 15 establecimientos adheridos.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Por la tarde el congreso se ha trasladado a la Bodega Señorío de Otazu, donde se han presentado los microproyectos de I+D+I financiados con Fondos Next Generation UE, realizados en el marco del convenio que mantienen la Dirección general de Turismo de Navarra y la Universidad Pública de Navarra para el fomento de la Comunidad foral como destino de calidad.

Entre otros, Luis Salcedo, de El Choko de Remigio, de Tudela, ha presentado un vinagre de excedentes de la huerta, miso de pimiento, shoyu de pochas y piquillo o remolacha liofilizado.

Por su parte, el restaurante Baserriberri, de Pamplona, ha dado a conocer su proyecto de lías de chardonnay fraccionadas por aroma y textura, acondicionadas con hidromiel y Akari Gastroteka ha preparado salsas amino, "nuevas expresiones del producto navarro".

También han participado en esta sesión con sus microproyectos el Consorcio Plazaola, la Academia Navarra de Gastronomía y las Asociaciones de Hostelería Anapeh y Aehn. Los asistentes han podido degustar en la sala las creaciones presentadas in situ.

El Congreso ha abordado "la cadena de valor completa del turismo enogastronómico, conectando productores locales, restauración y chefs, operadores turísticos y destinos y entidades de promoción".

Las distintas ponencias y mesas redondas "han evidenciado que los modelos colaborativos, la trazabilidad del producto, la autenticidad territorial y la digitalización aplicada a la comercialización son claves para acceder a mercados premium y atraer a un viajero cada vez más consciente y exigente".

El Congreso ha incluido también un espacio de networking durante el mediodía con un lunch ofrecido por Reyno Gourmet. La celebración del Congreso se enmarca dentro de la estrategia de turismo enogastronómico diseñada por la Dirección General de Turismo, que además esta semana ha contado con la visita de medios especializados y Tour Operadores que están visitando Navarra.

El Congreso está financiado con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.