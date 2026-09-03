El consejero Aierdi anuncia medidas de acompañamiento para dar un nuevo impulso a la agricultura ecológica navarra

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, presenta la XI Feria Ecológica de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha anunciado este jueves medidas de apoyo a las personas productoras de alimentos para poder dar un nuevo impulso a la agricultura ecológica en Navarra, que se suman a los 900.000 euros que su departamento está invirtiendo este año en distintas líneas de ayudas para promoción, control de certificación y comercialización de productos ecológicos.

Concretamente, el consejero ha anunciado la próxima creación de una Oficina Técnica especializada que ofrezca acompañamiento directo a las personas que opten por la producción de alimentos ecológicos, además del apoyo de una figura referente en la sociedad pública INTIA.

Estas medidas, entre otras, forman parte del Plan Estratégico de la Producción Ecológica de Navarra que la Dirección General de Desarrollo Rural del Ejecutivo foral acaba de elaborar, "debatido y contrastado conjuntamente con todos los agentes que conforman este ecosistema", y en el que se incluyen ejes de actuación como los dedicados al relevo generacional y el acceso a la tierra, la transferencia de conocimiento a las personas productoras, la sensibilización y generación de confianza entre el público consumidor hacia el producto ecológico y un sistema de gobernanza participativa, entre otras líneas.

El consejero Aierdi ha anunciado estas medidas durante la presentación de la XI Feria Navarra Ecológica https://www.navarraecologica.org/es/ferias que ha realizado hoy con la presidenta del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN/NNPEK), María José Arrondo, y el alcalde anfitrión, Mikel Navarro. La cita anual de la feria ecológica, que agrupará a un total de 33 expositores de productos ecológicos y un amplio programa de actividades, se celebrará en el Parque de los Sentidos de Noáin el fin de semana de entre el 11 y 13 de septiembre.

"APUESTA DE NAVARRA POR UN MODELO DE CONSUMO RESPONSABLE"

El consejero Aierdi ha destacado, en relación con el apoyo de su departamento a la agricultura ecológica, "la apuesta que está haciendo la Comunidad foral por un determinado modelo agroalimentario de producción sostenible, de consumo responsable, de relación de cercanía e íntimamente ligada a la realidad del territorio, que estoy convencido supone una alternativa para el futuro de la agricultura europea en la próxima PAC".

Asimismo, el consejero ha llamado la atención sobre el dato del programa Lurberri de relevo generacional en el sector primario que el Ejecutivo lanzó hace dos años, un 24% de las personas jóvenes que se incorporan al sector primario lo hace en el modelo ecológico, "muy por encima de la media de años anteriores, lo que nos está diciendo que la agricultura ecológica es futuro", ha añadido.

"En definitiva -ha señalado el consejero-, vamos a seguir dando pasos para garantizar la rentabilidad del modelo, hacerlo atractivo para la incorporación de jóvenes al sector, introducir producto ecológico en la industria agroalimentaria, mejorar la comercialización en circuitos de proximidad o sensibilizar al público consumidor".

UNA FERIA CON DISTINTOS EKOESPACIOS

Por su parte, la presidenta de CPAEN, María José Arrondo, ha celebrado que "el Parque de los Sentidos volverá a convertirse en el punto de encuentro entre el sector ecológico y la ciudadanía, en una cita que sigue creciendo y consolidándose como un escaparate de la producción ecológica de Navarra y como un espacio para conocer, comprar, degustar, aprender y disfrutar".

La XI Feria Navarra Ecológica, aparte de la treintena de puestos instalados en un mercado de degustación y venta de producto, habilitará también un espacio denominado EKOencuentros abierto a showcookings o talleres y juegos divulgativos con público infantil o una EKOtaska como punto de encuentro para degustar diferentes propuestas gastronómicas o disfrutar de actuaciones musicales, entre otros rincones o propuestas relacionadas con la alimentación ecológica.

Entre cultivos agrícolas y explotaciones ganaderas, con un crecimiento sostenido en los últimos años, Navarra dispone actualmente de 73.000 hectáreas de superficie agraria ecológica certificada, lo que supone un 8% sobre el total, y aúna a un total de 750 empresas y personas productoras y elaboradoras de alimentos ecológicos. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) https://www.cpaen.org/es ejerce, desde su creación hace 40 años, las funciones de autoridad pública para el registro, control, certificación y promoción de la agricultura ecológica.