El consejero Aierdi reclama una PAC sin recortes y más ligada al territorio y a la agricultura familiar

El consejero Aierdi durante su intervención en las jornadas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, y la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Gobierno central, Silvia Capdevilla, han presidido la apertura de unas jornadas sobre Ayudas Directas de la PAC, con participación de un centenar de personas de equipos técnicos procedentes de la UE, del Ministerio de Agricultura y de distintas comunidades autónomas, que se celebran entre el 26 y el 28 de octubre en el Palacio Baluarte de Pamplona.

Durante su intervención en el marco de estas jornadas, y en el contexto de las negociaciones para del nuevo modelo de la Política Agraria Comín (PAC) para el próximo período 2028-2034, el consejero Aierdi ha reclamado una PAC sin recortes presupuestarios, frente a una reducción del 20% que se plantea en la primera propuesta de Bruselas; más descentralizada y con un papel más activo de las regiones en el diseño y gestión de las políticas de desarrollo rural; con una mayor vinculación con la realidad diversa de los territorios y con ayudas ligadas a los profesionales activos del modelo de agricultura familiar.

NAVARRA EN EL DEBATE DE LA FUTURA PAC

El consejero Aierdi ha advertido de que Navarra se juega mucho en el debate sobre el futuro de la PAC y que tiene muy claro qué alternativa de agricultura y ganadería defiende para garantizar el futuro del sector primario y la incorporación de jóvenes al sector, dentro de un modelo europeo de sostenibilidad ambiental, económica y social. Ha añadido que se debe apostar por los principios de la seguridad y la soberanía alimentarias frente a terceros países y que se debe entender el sector primario como principal palanca para el desarrollo de un mundo rural vivo.

El titular navarro de Agricultura se ha referido, asimismo, a la realidad agrícola y ganadera específica de la Comunidad foral, que cuenta con un ecosistema que integra a más de 1.300 empresas arraigadas en el territorio, que no se deslocalizan y que, entre productores e industria agroalimentaria, generan casi 30.000 puestos de trabajo, el primer subsector en términos de empleo.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y TENSIONES GEOPOLÍTICAS

Por su parte, la presidenta del FEGA, Silvia Capdevilla, ha destacado que la PAC ha introducido durante los últimos años una nueva arquitectura de ayudas directas y nuevos instrumentos ambientales que aporta seguridad jurídica y eficacia, aunque ha admitido que las necesarias reformas para el próximo período deben abordar ahora respuestas ante circunstancias extraordinarias derivadas de la volatilidad de los mercados, los efectos del cambio climático, las tensiones geopolíticas y las demandas expresadas por el propio sector agrario en toda Europa.

La responsable del FEGA también se ha referido a retos que se deben abordar en el próximo reglamento de la PAC, tales como "la simplificación burocrática o la digitalización de la gestión de las ayudas para que estén más orientadas al usuario".

150 MILLONES ANUALES EN NAVARRA

La Comunidad foral gestiona actualmente una media de 150 millones de euros anuales de fondos de la PAC, de los cuales 105 corresponden a ayudas directas a las rentas, 25 millones se dedican a intervenciones de desarrollo rural del programa FEADER y los 20 millones restantes se destinan a actuaciones orientadas a mejorar la competitividad, la innovación o la sostenibilidad en diferentes sectores.

En las jornadas sobre Ayudas Directas de la PAC, que organiza todos los años el Ministerio de Agricultura, en este caso en Navarra, se sucederán distintas sesiones sobre el modelo de gestión y control de pagos para el siguiente período 2028-2034, el sistema de gobernanza de los datos, avances en monitorización y nuevas tecnologías, entre otros.

Entre los ponentes de las jornadas se encuentra personal técnico de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, de los ministerios de Agricultura y Transformación Digital, de la sociedad pública INTIA o de la UPNA, así como el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Rubén Goñi, o representantes de las comunidades de Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Valencia, Madrid y Castilla-La Mancha.