El consejero Irujo reivindica la industria de la madera como "oportunidad" para el mercado de la construcción

El consejero Irujo, ponentes y representantes del sector de la construcción y la madera en las escaleras de la nueva facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. - VÍCTOR RUIZ

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La construcción en madera se perfila como uno de los principales nichos de crecimiento para el sector forestal y maderero navarro, en un contexto marcado por la transición hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes. Así lo ha destacado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, durante la jornada 'Construir con Madera: Innovación, Sostenibilidad y Futuro en Navarra'. Impulsada por Gobierno foral en colaboración con la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN) y celebrada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

En su intervención, el consejero Irujo ha subrayado que la madera "empieza a adquirir mayor valor frente a otros materiales" gracias a su contribución a la sostenibilidad y a la reducción de la huella de carbono, especialmente en ámbitos como la construcción, el packaging o la energía. A ello se suma la existencia en Navarra de una masa forestal creciente, circunstancia que, según ha afirmado, sitúa a toda la cadena de valor de la madera "en un momento de oportunidad que no debe desaprovechar".

Por otro lado, el consejero ha recordado que el sector cuenta actualmente en Navarra con 531 empresas, una facturación conjunta de 1.350 millones de euros (que incluye la industria del papel y cartón) y 4.690 personas empleadas. Este tejido empresarial abarca desde el aprovechamiento forestal y la primera transformación hasta la segunda y tercera transformación de la madera. La mayor concentración de empresas se localiza en los subsectores de construcción y mobiliario, aunque el mayor volumen de facturación corresponde a las actividades ligadas al papel.

También ha destacado el papel que desempeña la sociedad pública Sodena en el impulso del Clúster de la Industrialización de la Construcción, una iniciativa que agrupa a toda la cadena de valor del sector y que promueve modelos productivos basados en la fabricación en planta, la digitalización y la sostenibilidad. "En este nuevo ecosistema industrial la madera se consolida como un material estratégico para avanzar hacia una construcción más eficiente, innovadora y baja en emisiones", ha subrayado.

Durante la jornada se han abordado los principales retos y oportunidades que afronta la cadena de valor de la madera en mercados como la construcción, el hábitat y la decoración, el packaging y embalaje o la bioenergía. Entre ellos, Mikel Irujo ha remarcado especialmente el potencial de crecimiento de la construcción en madera, un segmento todavía minoritario debido a la inercia hacia sistemas constructivos tradicionales, la necesidad de una mayor especialización técnica y la todavía limitada implantación de cadenas industriales específicas.

En ese sentido, el consejero de Industria considera que las perspectivas de crecimiento "son significativas" y que Navarra cuenta ya con "ejemplos relevantes de construcción en madera capaces de contribuir a la normalización y promoción de este modelo". Entre ellos figuran la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPNA o diversas promociones residenciales desarrolladas en localidades y barrios como Aranguren, Azpilagaña o Mutilva.

Por su parte, el presidente de ADEMAN, Mikel Barberena, ha relatado la importancia estratégica que tiene el sector forestal-madera para Navarra, tanto por su peso económico como por su vinculación con el territorio y el desarrollo rural. Barberena ha informado de que aproximadamente el 64% de la superficie de la Comunidad foral es forestal y subrayado que Navarra dispone de "una de las mayores masas de haya de Europa y de un recurso forestal con muchísimo potencial todavía por desarrollar". Asimismo, ha valorado el impacto económico y social de una cadena de valor que agrupa cerca de 600 empresas y más de 4.000 empleos, en su mayoría ligados a pequeñas empresas familiares y al entorno rural.

Mikel Barberena ha incidido, también, en que la construcción con madera representa "una oportunidad estratégica para Navarra" al combinar sostenibilidad, innovación, empleo local, industria y desarrollo territorial. En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir apoyando a las pequeñas empresas del sector para favorecer su modernización, crecimiento e innovación, especialmente a aquellas que trabajan con madera local y contribuyen a generar actividad económica en las zonas rurales. Y ha asegurado, por otro lado, que los aprovechamientos forestales generaron en 2025 alrededor de 18 millones de euros de ingresos para las entidades locales navarras.

OTRAS CONCLUSIONES

El programa de la jornada ha incluido la exposición de varios casos prácticos vinculados a proyectos desarrollados en la Comunidad foral. Asimismo, especialistas del ámbito forestal, arquitectónico y técnico han analizado cuestiones relacionadas con la disponibilidad de recurso forestal, la bioeconomía, la sostenibilidad y el comportamiento técnico de la madera en construcción.

Entre las conclusiones generales del encuentro destacan la consideración de la madera como un material estratégico por su carácter regenerable, su capacidad para almacenar CO2 y su contribución a la descarbonización de la construcción y al impulso de modelos de economía circular. También se ha puesto el foco en los beneficios que aporta a la salud y al bienestar en los espacios interiores, gracias a su capacidad para regular la humedad, mejorar la calidad del aire y reducir el estrés.

Por último, los participantes han coincidido igualmente en la necesidad de avanzar en soluciones constructivas más eficientes, especializadas y sostenibles que permitan consolidar el crecimiento de la construcción en madera en Navarra.