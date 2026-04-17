El Consejo Agrario crea un grupo de trabajo para "analizar el impacto del conflicto iraní en el sector primario"

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Agrario de Navarra ha acorado en la sesión celebrada este viernes crear un grupo de trabajo específico, integrado por equipos técnicos de las direcciones generales de Desarrollo Rural y Agricultura del Gobierno foral y de las organizaciones agrarias e industria agroalimentaria, para "realizar un seguimiento y analizar el impacto que la crisis abierta por el conflicto bélico de Irán está teniendo y previsiblemente siga tendiendo especialmente sobre el sector primario".

Según han indicado desde el Gobierno en una nota, "la crisis desencadenada por la agresión de EEUU a Irán viene provocando durante las últimas semanas una escalada de incremento de costes en el sector energético y materias primas que está teniendo una incidencia muy directa sobre el sector primario fundamentalmente por el encarecimiento de combustibles y fertilizantes, a lo que se suma una tendencia de detracción del consumo".

Ante la situación de "incertidumbre en el sector y las incógnitas sobre el alcance que llegarán a tener las consecuencias de esta crisis", este ha sido uno de los principales puntos tratados en la sesión del Consejo Agrario.

Ante "la demanda del sector de nuevas medidas fiscales y ayudas directas", el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, quien ha presidido el encuentro, se ha comprometido a "analizarlas función de cómo vaya evolucionando la crisis en las próximas semanas y de la valoración técnica que se realice sobre su impacto en el sector primario".

En este escenario, el Consejo Agrario, un órgano consultivo y participativo sectorial en el que están representados los sindicatos agrarios UAGN y EHNE, las cooperativas de UCAN, la asociación de la industria agroalimentaria Alinar y el instituto público INTIA, ha creado una comisión técnica de seguimiento.

Este órgano, en el que se produce "un cauce de diálogo continuo", es "el principal foro para consensuar medidas" entre el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y las organizaciones del sector primario y cuya última sesión se celebró hace cuatro meses, ha repasado también otros asuntos que durante este tiempo han afectado al sector.

LEY FORAL DE CALIDAD ALIMENTARIA Y LA PAC

Así, el sector ha conocido el estudio que el Departamento ha realizado sobre "el impacto positivo o negativo que puede llegar a tener el acuerdo comercial de la UE con los países latinoamericanos de Mercosur y otros mercados exteriores y las posibles medidas para proteger la producción agroalimentaria local y los modelos de producción sostenible".

En este sentido, el Consejo Agrario ha conocido el contenido del anteproyecto de la Ley Foral de Calidad Alimentaria, que ya ha sido participado y recibido aportaciones del sector y que "antes del verano se elevará al Consejo de Gobierno".

Asimismo, el Consejo Agrario ha constituido otra comisión de trabajo encaminada a elaborar entre Gobierno foral y el sector una propuesta "que se pueda defender conjuntamente desde Navarra" para la modificación de la Política Agrícola Común (PAC), con vistas al próximo período 2028-2034.

Tanto el consejero Aierdi como las organizaciones del sector primario han compartido sus "críticas a la primera propuesta y marco financiero adelantada a este respecto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por ser claramente insuficiente para hacer frente a los desafíos a lo que se enfrenta el modelo agrícola europeo y el conjunto del sector primario".

El Consejo Agrario también ha repasado otras cuestiones como "la necesidad de apostar por medidas estructurales de promoción y reestructuración para responder a la crisis del sector del vino en lugar de destinar recursos a medidas de reducción de la producción como la cosecha en verde" o el seguimiento de las campañas de vacunación puestas en marcha ante distintas crisis de sanidad animal como la dermatosis nodular del ganado vacuno o la lengua azul.