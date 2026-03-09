El Consejo Escolar de Navarra analizará en unas jornadas la educación más allá del horario lectivo

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de Navarra ha organizado para los días 13 y 14 de marzo las jornadas 'Educación 360-Educación a tiempo completo', en las que se darán a conocer las experiencias que conectan los aprendizajes escolares con las actividades en el tiempo libre, la familia y el entorno comunitario.

La presidenta del Consejo Escolar de Navarra (CEN), Alicia Ruiz, ha indicado que el punto de partida de las jornadas es reflexionar sobre cómo sería una educación que acompañara a las niñas y niños más allá del horario lectivo. El encuentro reunirá a especialistas en el ámbito educativo y social para debatir sobre la necesidad de conectar los aprendizajes escolares con el entorno.

El concepto 'Educación 360' propone una mirada integral donde la educación no se limita al aula, sino que busca crear un ecosistema que aproveche todo el tiempo y todos los espacios de la vida del alumnado para su desarrollo, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.

Durante dos días, las jornadas abordarán en la sede del Parlamento de Navarra los desafíos y oportunidades de este modelo, con ejemplos impulsados en Cataluña y en Portugal. El objetivo es dar una respuesta educativa más completa y equitativa.

Alicia Ruiz ha subrayado que "los niños y las niñas desarrollan la mayor parte de su actividad diaria fuera de su horario escolar". "El tiempo de mediodía, la tarde, el fin de semana y el verano son momentos en los que los niños y niñas pueden llevar a cabo actividades que les gustan, les motivan y que les aportan aprendizajes de vida, que les conectan con otros amigos y amigas, otros espacios y otros intereses", ha explicado.

Partiendo del principio de equidad y de igualdad de oportunidades, la presidenta del Consejo ha considerado que sería conveniente que desde las distintas administraciones y entidades locales se diseñara una educación sin límites, ni de espacios, ni de tiempos, ni económicos, ni sociales, ni culturales. La colaboración de todos los agentes educativos de la comunidad, con un mismo objetivo y hoja de ruta, multiplicaría las oportunidades de aprendizaje y reduciría las desigualdades educativas en el territorio, según ha destacado Ruiz.

El Departamento de Educación ha incorporado ya en su presupuesto para 2026 un nuevo programa dedicado a un pilotaje de 'Educación 360' a tiempo completo como proyecto que conecte, reconozca y haga visibles los aprendizajes de las niñas y niños de 3 a 12 años más allá de la escuela, promoviendo el acceso de todo el alumnado de un municipio, de un barrio o de un territorio, a actividades educativas abiertas, independientemente de su origen social.

Las XXXIII Jornadas del Consejo Escolar de Navarra contarán con un programa que combina ponencias y mesa redonda. Tras la apertura institucional a cargo del presidente del Parlamento, Unai Hualde, y de la presidenta del Consejo Escolar de Navarra, Alicia Ruiz, en la tarde del viernes 13, seguirá la ponencia '¿Por qué es tan importante ampliar el derecho a la educación con una visión 360?', impartida por María Truñó Salvadó, directora de la Alianza Educación 360.

Tras esa ponencia, presentarán sus experiencias diferentes profesionales desde ámbitos distintos en la mesa redonda '¿Cómo articular oportunidades educativas más allá de la escuela? Experiencias desde un ayuntamiento, un ente supramunicipal, una escuela y una entidad'. Participarán en la mesa Nuria Sala Pardo, jefa de proyectos y políticas de verano en Aliança Educació 360; David Roco Alafont, maestro de música y director de la Escola Prat de la Riba de Reus; Montse Riera, técnica de Educación, Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Olot, y Lidia García Chicano, gerente de Servicios de Educación de la Diputación de Barcelona.

El sábado 14, la primera ponencia correrá a cargo de Pedro Antonio Abrantes, profesor titular de la Universidade Aberta que hablará de 'Escuela de Tiempo Completo en Portugal: hallazgos y puntos críticos'. En la segunda ponencia, Jordi Collet, catedrático de Sociología de la Educación y Políticas Educativas en la Universidad de Vic (Barcelona), abordará 'Cómo gobernar y orientar todas las educaciones del territorio: hacia la zona socioeducativa'. Para finalizar, Francisca Corbalán, de la Universidad de Chile, intervendrá con la ponencia 'Jornada Escolar Completa en Chile: origen, implementación y las oportunidades que genera la creación de Servicios Locales de Educación Pública'. El cierre de las jornadas correrá a cargo del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno.

La inscripción a las jornadas se encuentra abierta para docentes a través de la plataforma de formación, y los no docentes podrán inscribirse a través de la página web del Consejo Escolar, hasta completar aforo. Las jornadas se retrasmitirán en directo a través de Youtube.