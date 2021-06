El Consejo Navarro de Salud analiza la influencia de la pandemia en el servicio sanitario de la Comunidad foral

Salud destaca una recuperación de la actividad asistencial en el primer semestre a niveles de 2019 tras un año marcado por el Covid

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Navarro de Salud se ha reunido este lunes en un encuentro en el que se ha analizado la situación epidemiológica y sanitaria en la Comunidad foral y el avance del proceso de vacunación frente al coronavirus, así como distintos aspectos normativos, tanto del ámbito no Covid-19 como Covid-19, en el que destaca "el importante trabajo intersectorial para una flexibilización ordenada y gradual de medidas".

Asimismo, en el encuentro se ha presentado la memoria de 2020 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y se ha valorado el estado asistencial actual, aspecto en el que "se ha logrado recuperar la actividad tras un año marcado por el impacto del Covid-19, alcanzando en el primer semestre de 2021 los niveles de 2019, tanto en consultas, como en actividad quirúrgica", ha destacado el Gobierno foral en una nota.

Según ha señalado, el órgano participativo y consultivo ha estado presidido por la consejera de Salud, Santos Induráin. Como representantes de la Administración estaban citados el director gerente del SNS-O, Gregorio Achútegui, el director de asistencia sanitaria al paciente, Javier Apezteguía, el director gerente de Atención Primaria, Jesús Manuel Carpintero, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, María Ángeles Nuin, la directora gerente del Área de Salud de Estella, María Yolanda Montenegro, la del Área de Salud de Tudela, Ana Beamonte, y la secretaria general técnica, Pilar García.

Asimismo, estaban convocados la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), la Federación de Municipios y Concejos y los representantes de los colegios oficiales de profesionales médicos, de Farmacia, de Fisioterapia, de Terapia Ocupacional, de Enfermería, de dentistas, de dietistas-nutricionistas, de Podología, de veterinarios, de Trabajo Social y de Psicología. También los sindicatos CC.OO, UGT y el Sindicato Médico y de Enfermería, así como la Asociación de Consumidores y Usuarios Irache.

En el encuentro, se ha analizado la situación epidemiológica y sanitaria de la Comunidad foral, un escenario en el que destaca "el avance del proceso de vacunación frente al Covid-19 y su impacto en la reducción de la incidencia de la pandemia, tanto a nivel de contagios en los grupos inmunizados como en la presión hospitalaria".

No obstante, los participantes han coincidido en que "no se debe bajar la guardia" y han reivindicado "la necesidad de mantener las medidas preventivas y de autoprotección para no dar pasos atrás en un momento de mayor socialización y ante el riesgo que supone la entrada de nuevas variantes del virus", han señalado desde el Gobierno navarro.

A su vez, el consejo ha valorado "positivamente" el trabajo intersectorial e interdepartamental llevado a cabo por Salud en su apuesta por "avanzar en la flexibilización ordenada y gradual de medidas, una estrategia progresiva que incide en ir consolidando la situación y monitorizando los efectos de los cambios normativos, tanto en la incidencia como en el impacto de la campaña de vacunación en el ámbito asistencial".

MEMORIA DE 2020

Por otra parte, en la reunión se ha presentado la memoria de 2020 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la que destacan, entre otros aspectos, el papel de la Atención Primaria, atendiendo a la gran mayoría de pacientes afectados por coronavirus -en torno a un 80%-, tanto a aquellos que han estado controlados únicamente por Atención Primaria, como los que fueron ingresados y requirieron seguimiento después. En total, este nivel sanitario registró 6.132.929 consultas atendidas y otras 560.028 de urgencias.

También ha valorado el Ejecutivo el esfuerzo económico llevado a cabo por el Departamento de Salud, cuyo gasto presupuestario se vio incrementado un 10,61% con respecto a 2019 -113.863.878 euros más-, con una subida de un 23,11% en inversiones. La parte Covid-19 supuso un 8,44%.

Gregorio Achutegui ha subrayado "el esfuerzo para recuperar la actividad asistencial después de un año marcado por el COVID-19, un trabajo que se refleja en distintos indicadores que revelan una estabilización a niveles prepandemia". Con respecto a 2019, la actividad en primeras consultas se ha recuperado casi por completo -febrero (85%), marzo (103%), abril (98%)-, tendencia que se reproduce en consultas sucesivas -febrero (87%), marzo (102%), abril (88%)-.

Por su parte, la actividad quirúrgica vinculada a las listas de espera ha alcanzado en el mes de abril el 92% de la realizada el mismo mes del año 2019. En febrero, ese porcentaje fue del 91% y en marzo, del 107%. Asimismo, también se ha recuperado casi en su totalidad la actividad quirúrgica no vinculada a las listas de espera, con un 93% en febrero, un 103% en marzo y un 93% en abril con respecto a los mismos meses de 2019.

Por su parte, la lista de espera para operaciones quirúrgicas contabilizaba en abril 6.469 personas, 1.000 menos que hace un año y tras un primer cuatrimestre de 2021 en el que también ha bajado la demora media prospectiva, pasando de 123 días en diciembre de 2020 a 105 en abril, mismo dato que en 2019, debido a una recuperación de la actividad equiparable a los niveles de los mismos meses de 2019.

CARPETA PERSONAL DE SALUD

Por otro lado, un aspecto destacado en el área de accesibilidad ha sido "el fuerte impulso" experimentado por la Carpeta Personal de Salud (CPS) durante 2020 y los primeros seis meses de 2021, una herramienta que ha tenido una amplia acogida entre la población navarra con un incremento exponencial de usuarios en el último año: de las 25.700 personas inscritas en diciembre de 2019 se ha pasado a las 184.745 actuales.

En opinión de Salud, "la pandemia ha revelado las potencialidades de este dispositivo a la hora, por ejemplo, de acceder a resultados de pruebas personales, como las PCRs, y que contribuirá a facilitar la incorporación de recursos complementarios como la e-consulta y la videollamada".

En esa línea, se implantaron nuevas funcionalidades como la inclusión de la solicitud de copago farmacéutico, la simplificación del proceso de alta o permitir solicitar la cita para la vacuna de la gripe, y se incluyó una nueva sección Covid-19, que permite que un caso positivo introduzca sus contactos a través de la web/app, mostrar los resultados de PCRs y test de antígenos rápidos o visualizar los eventos estudiados por Salud Pública y que se pueda notificar que estuvo en él y que por tanto ha estado expuesta.

Durante el año 2020 se dieron de alta 78.775 personas (44.906 mujeres y 33.869 hombres), de las cuales 62.649 fueron a través de ATENEA (Centros de Atención Primaria, REFENA y Servicio de Atención al Paciente de Servicios Centrales) y 16.126 a través de certificado digital. Estas personas realizaron un total de 1.305.758 accesos.