El Consejo Político de UPN aprueba concurrir con el PP a las elecciones generales con un 93,5% de apoyos

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola (c), en una imagen de archivo junto con cargos de la formación regionalista. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Político de UPN ha aprobado este martes con un 93,5% de apoyos el acuerdo para concurrir en coalición con el Partido Popular a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La dirección de UPN ha reunido este martes por la tarde al Consejo Político, máximo órgano del partido entre congresos, para someter a su consideración el principio de acuerdo que había alcanzado con el PP. El 93,5% de los asistentes ha respaldado el acuerdo, un 5,2% han votado en contra y un 1,3% se han abstenido.

Con el aval de UPN, se da por ratificado el principio de acuerdo. Aunque los Estatutos del PP aseguran que los acuerdos para concurrir en coalición deben ser ratificados en Junta Directiva, la última reunión de este órgano celebrada el pasado 8 de octubre aprobó delegar en el presidente del PP la firma de cualquier acuerdo de este tipo, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

Por lo tanto, será Alberto Núñez Feijóo el que con su firma dará luz verde a ese acuerdo entre PP y UPN para concurrir juntos a las elecciones generales como acordó la pasada semana la Junta Directiva --máximo órgano del partido entre congresos-- cuando ambas formaciones ya estaban en pleno proceso de negociación.

El nombre de la coalición electoral será 'Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular' y el candidato de la misma a la Presidencia del Gobierno será el presidente nacional del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.

En virtud del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a "respetar y blindar el régimen foral y mantener el Convenio Económico como el mejor instrumento para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos de Navarra".

De igual forma, manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero y a promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española -que prevé el mecanismo de incorporación de Navarra a Euskadi-, en una eventual reforma de la misma.

En materia de infraestructuras, UPN y PP han acordado que, desde las responsabilidades de Gobierno que se ejerzan, "se impulsará y garantizará la ejecución de las inversiones del Estado necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del Canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra".

Otro de los puntos incluidos en el principio de acuerdo establece que el programa electoral de la coalición será el que se redacte y apruebe por una comisión redactora de ambos partidos y sintetizará los proyectos de ambas formaciones.

El objetivo de este pacto es "aunar fuerzas en la Comunidad foral entre ambas formaciones de centro derecha para contribuir desde Navarra a desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno".

En cuanto a los puestos que designará cada partido en la lista electoral, el pacto reserva a UPN fijar la persona que encabezará la candidatura al Congreso de los Diputados, además del puesto 4 y los suplentes 1 y 3. En el caso del Senado, UPN decidirá los puestos 1 y 3 y sus correspondientes suplentes.

Tras el 29 de noviembre, los diputados y senadores obtenidos por la coalición nombrados por UPN que resulten electos se incorporarán al Grupo Parlamentario Mixto, por lo que los representantes de la formación foralista tendrán libertad de voto y autonomía para adoptar "el posicionamiento que mejor convenga a los intereses de Navarra".