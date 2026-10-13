UPN y PP alcanzan un principio de acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales

La Presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y la senadora UPN, María Caballero, durante la recepción con Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía con motivo del día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España- Raúl Terrel - Europa Press

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

UPN y Partido Popular han alcanzado un principio de acuerdo para que ambas formaciones concurran de forma conjunta a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El pacto deberá ser ratificado este martes por el Consejo Político de UPN.

El nombre de la coalición electoral será 'Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular' y el candidato de la misma a la Presidencia del Gobierno será el presidente nacional del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.

En virtud del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a "respetar y blindar el régimen foral y mantener el Convenio Económico como el mejor el instrumento para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos de Navarra", según ha informado UPN en una nota.

De igual forma, manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero y a promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española -que prevé el mecanismo de incorporación de Navarra a Euskadi-, en una eventual reforma de la misma.

En materia de infraestructuras, UPN y PP han acordado que, desde las responsabilidades de Gobierno que se ejerzan, "se impulsará y garantizará la ejecución de las inversiones del Estado necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del Canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra".

Otro de los puntos incluidos en el principio de acuerdo establece que el programa electoral de la coalición será el que se redacte y apruebe por una comisión redactora de ambos partidos y sintetizará los proyectos de ambas formaciones.

Según ha explicado UPN, el objetivo de este pacto es "aunar fuerzas en la Comunidad foral entre ambas formaciones de centro derecha para contribuir desde Navarra a desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno".