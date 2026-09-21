Sin consenso en el Parlamento de Navarra para rechazar las "amenazas" al colectivo Negu Gorriak en Ceuta

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha logrado la unanimidad requerida para aprobar una declaración de rechazo a las "amenazas" contra el colectivo pamplonés Negu Gorriak en Ceuta, adonde se había desplazado para enviar ayuda humanitaria. Un grupo de manifestantes de la ciudad autónoma han acusado a este colectivo de "radical" y de acudir a "romper la convivencia".

En este contexto, PSN, EH Bildu y Geroa Bai han presentado una declaración a la Junta de Portavoces, que ha sido respaldada por Contigo-Zurekin, mientras que UPN se ha abstenido y PPN y Vox han votado en contra.

La declaración proponía rechazar "los actos de violencia y racismo contra las personas migrantes", así como los "actos de presión contra ONG y activistas sociales que están tratando de responder a esta crisis humanitaria en Ceuta" y "los actos de violencia que el día 20 de septiembre se han producido contra cargos institucionales y activistas sociales en Ceuta".

La declaración proponía también expresamente rechazar "las amenazas contra la organización Negu Gorriak por su labor humanitaria y de denuncia social en Ceuta". Asimismo, mostraba la "solidaridad con todas las organizaciones sociales y activistas que están tratando de contribuir a solucionar esta crisis humanitaria" y demandaba "a todos los agentes políticos y medios de comunicación responsabilidad en el tratamiento de la crisis humanitaria de Ceuta, evitando contribuir a la generación de este clima de violencia y racismo en Ceuta y otros territorios".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su formación condena "sin matices cualquier agresión racista y cualquier acto de violencia contra migrantes, contra cargos públicos, contra voluntarios, contra entidades sociales". "Cualquier agresión racista la condenamos, la hemos condenado desde siempre y la seguimos condenando hoy, pero esta declaración que se presenta no busca eso solo, busca construir un relato y nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria no hemos estado ni vamos a estar, y pero eso nos hemos abstenido", ha apuntado.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha mostrado su "solidaridad con todas las organizaciones sociales y activistas que están tratando de solucionar la crisis humanitaria" en Ceuta y ha defendido que "es necesario que actuemos con responsabilidad, evitando contribuir a la generación de este clima de violencia y racismo, con discursos que únicamente contribuyen a alimentar a la ultraderecha".

Aznal ha afirmado que "al bloque de las derechas le preocupa mucho más el desgaste del Gobierno de Sánchez y del Gobierno de Chivite que la defensa de los derechos humanos".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha mostrado su respaldo a la declaración para expresar el rechazo a los "actos de violencia y racismo en Ceuta".

Por parte del PPN, Javier García, ha afirmado que la declaración está "muy mal redactada" y ha criticado que "no se habla de las mujeres violadas, se olvida de los militares agredidos, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad agredidos, y no podemos votar algo que no representa la realidad, sino que representa la realidad de quienes no están, no conocen y omiten lo que está sucediendo en Ceuta, que es una invasión".

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha señalado que "la turba fascista y xenófoba que generó esos altercados -en Ceuta- tenía como blanco la acción solidaria de un colectivo de Pamplona" y ha asegurado que los "compañeros" de Negu Gorriak "simbolizan lo mejor de la sociedad pamplonesa, de la sociedad navarra y de la sociedad española". "En tiempos de crisis humanitaria, como la que se está viviendo en Ceuta, vemos que la sociedad civil se organiza para acudir a Ceuta y trasladar una respuesta solidaria plenamente coincidente con el derecho internacional y los derechos humanos", ha subrayado.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha rechazado la declaración "en apoyo a cuatro sinvergüenzas, que ya investigaremos de qué chiringuito viven en Navarra" y que, según ha dicho, han ido a Ceuta a atender a los "invasores". "Ceuta ha sido invadida y los que necesitan atención y recuperar la normalidad son los ceutíes. Al resto hay que devolverlos a su país", ha subrayado.