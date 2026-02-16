Conservación Urbana y Sanidad reúne más de la mitad de las 11.257 quejas o sugerencias recibidas en 2025 en Pamplona

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona recibió 11.257 avisos, quejas y sugerencias ciudadanas en 2025 a través de la web municipal y del teléfono de Atención Ciudadana 010, siendo Conservación Urbana y Sanidad al área que reúne más de la mitad de los asuntos, 6.342 (56,34%).

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se ha reunido este lunes para conocer los datos de avisos, quejas y sugerencias recibidos por el Ayuntamiento de Pamplona en todo 2025.

A través del buzón habilitado en la web municipal y del teléfono de Atención Ciudadana 010, se han recogido 11.257 asuntos, con un porcentaje de respuesta del 98,02%, muy similar al de 2024, cuando se recibieron menos quejas, 9.968. El mayor porcentaje se registra a través del formulario de la web (67,70%).

El mayor número de avisos, quejas y sugerencias se registró en octubre, con 1.229, seguido por junio, con 1.207; agosto, con 1.008; y septiembre, con 1.006.

La cifra más grande son avisos relacionados con solicitudes de información, con 2.429 asuntos (22,59% del total), y después, temas de mantenimiento de árboles, parques y jardines, 1.880 (17,48%) y limpieza de la vía pública, 1.254 (11,66%).

También son relevantes las cuestiones relacionadas con el mantenimiento de mobiliario urbano, papeleras, bancos y fuentes, 721 (6,70%), tráfico, señales y semáforos, 686 (6,38%), mantenimiento de aceras, 571 (5,31%), mantenimiento de edificios e instalaciones municipales, 540 (5,02%) y mantenimiento de la calzada, 458 (4,26%).

En términos absolutos, los barrios Rochapea, Ensanche y Txantrea concentran el mayor número de avisos registrados durante el período analizado, con 1.230, 1.128 y 1.086, respectivamente.

No obstante, la distribución varía al ajustarse por el tamaño de la población por barrios, analizando la tasa de avisos por cada 1.000 habitantes.

De esta forma, Casco Antiguo se encuentra en primera posición, con 71,37; tras él se encuentra Etxabakoitz, con 61,24; San Jorge, con 54,96; Milagrosa-Arrosadia-Santa María La Real, con 53,78; Txantrea-Ezkaba, con 53,32; y Ensanche-Beloso, con 52,51.

Por áreas, Conservación Urbana y Sanidad reúne más de la mitad de los asuntos, 6.342 (56,34%), y Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2.632 (23,38%).

Cinco áreas han atendido todas las solicitudes recibidas: Cultura, Fiestas y Deporte, Acción Social, Gabinete de Alcaldía, Gerencia Municipal, y Proyectos Estratégicos y Movilidad. Todas las áreas superan el 91% de avisos contestados.

ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones ha tratado también los datos del último trimestre de 2025 de forma específica. Entre octubre y diciembre, se recibieron 2.861 asuntos, de los que se contestaron 2.796 (97,73%).

El mayor número de quejas, 681 (24,18%), corresponde a solicitudes de información, 362 (12,86%) son por limpieza de la vía pública y 329 (11,68%) por mantenimiento de árboles, parques y jardines.

Por barrios, al igual que en el total del año, el mayor número de quejas se ha recibido en Rochapea, Ensanche y Txantrea, con 336, 318 y 272, respectivamente.

Por cada mil habitantes, la primera posición es para el Casco Antiguo, seguida por San Jorge, Txantrea-Ezkaba, y Milagrosa-Arrosadia-Santa María La Real.

La mayoría de los asuntos se han registrado a través del servicio telefónico 010 (64,52%).