El Consorcio de Zona Media lanza 'Entre Corchetes', un nuevo festival enogastronómico que tendrá lugar este otoño

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Zona Media, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha organizado 'Entre Corchetes', un nuevo festival enogastronómico que tendrá lugar este otoño

El festival, que ha sido presenteado este jueves en Olite, se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, es una de las actividades que "buscan posicionar el destino a través de sus elementos identitarios, como la gastronomía y el enoturismo".

'Entre Corchetes' es "una apuesta para disfrutar del destino Navarra Media-Nafar Erdialdea a través de sus sabores, con opciones para turistas de diferentes perfiles y también para personas del territorio que busquen un plan diferente".

Este otoño de 2025 acoge la primera edición, con eventos repartidos por diferentes puntos y pueblos de la Zona Media de Navarra.

La propuesta arranca con las Noches Lunáticas, una experiencia que une arte, vino y astronomía. Son dos planes en uno: por un lado, un espectáculo audiovisual y artístico en directo y, por otro, una sesión de astronomía y una degustación guiada de vino y bocados del territorio.

Los cielos de las Bodegas Señorío de Sarría en Puente la Reina/Gares (26 y 27 de septiembre) y de la bodega Pagos de Araiz en Olite/Erriberri (3 y 4 de octubre) serán el escenario de estas noches lunáticas.

Octubre acoge cuatro citas de Añadas y Andadas, un plan familiar en bodegas que incluye rutas entre viñedos, talleres artísticos, catas y degustación.

Las citas se reparten en Bodega Cosecheros Reunidos en Olite/Erriberri (4 de octubre), Bodegas Nekeas en Añorbe (5 de octubre), Bodega Reyno de Artajona (18 de octubre) y Bodegas Máximo Abete en San Martín de Unx (19 de octubre).

También podrán disfrutarse los Plandestinos, planes "clandestinos" en octubre y noviembre: cenas y comidas en lugares "icónicos" con aforo reducido con un menú de productos locales maridado con vino, patrimonio y música en vivo.

El Palacio Real de Olite/Erriberri, la Iglesia Fortaleza de Ujué/Uxué, el Monasterio de la Oliva en Carcastillo y el Palacio de los Mencos en Tafalla son los escenarios de estos planes.

'Entre corchetes' también tiene una propuesta que podrá disfrutarse del 22 de octubre al 9 de noviembre a la vez y en todas partes: Pintxos, vinos y punto. Un concurso de pintxos maridados con vino del 22 de octubre al 9 de noviembre de 2025 en el que participarán bares y restaurantes de toda la Zona Media de Navarra.

Y, por último, esta primera edición se cierra con El descorche, una clausura con entrega de premios a los pintxos ganadores.

En la presentación del evento, cuatro personas creadoras de contenido se han acercado a Navarra Media para visitar algunos pueblos y conocer recetas tradicionales de la mano de abuelas y abuelos del territorio.

La influencer eusko-argentina Eloísa Patat, el 'foodie' navarro Gorka Molinero, la sumiller Beatriz López de la cuenta Reyna de Copas o Ruth de Rioja, del perfil de Se me Cae la Casa Encima han sido las personas invitadas.

La presidenta del Consorcio de Zona Media, Rosario Domingos, ha señalado que para la entidad "es muy importante crear oportunidades para saborear y posicionar Navarra Media con experiencias turísticas singulares".

Por su parte, la directora general de Turismo del Gobierno de Navarra, Ana Rivas, ha apoyado la iniciativa, "en línea con el trabajo efectuado desde el Gobierno". Además, ha hecho hincapié en el "esfuerzo" por "darle al turismo su espacio económico y social", además de su función como "elemento protector" del "patrimonio cultural y gastronómico".

ABIERTA LA VENTA DE ENTRADAS

Los eventos cuentan con un servicio de autobús desde puntos cercanos que lleva y trae a las personas participantes, con salida en Pamplona.

La compra de entradas puede realizarse en la web turística del destino Navarra Media-Nafar Erdialdea: visitnavarramedia.com/entrecorchetes.