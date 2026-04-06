Construir, programar y competir con robots LEGO, la propuesta de 'Robolimpiadas' de la Casa de la Juventud

Cartel de las 'Robolimpiadas' de la Casa de la Juventud - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud propone para el viernes 10 de abril unas 'Robolimpiadas', olimpiadas de robots. Los ingenios estarán hechos con piezas de LEGO y los habrán construido y programado quienes vayan del 8 al 10 de abril a las sesiones de robótica que van a tener lugar en la Casa.

De la mano de Mónica Ruiz Palacios, vinculada a la robótica educativa que propone la First LEGO League, y Alejandro Nicolai Sánchez, colaborador en diferentes actividades de la Casa, la propuesta es acercarse a la Ingeniería como ciencia, y preparar robots para superar retos inspirados en deportes olímpicos como el atletismo, la natación o la gimnasia rítmica.

A lo largo de tres mañanas, en la Ciberaula de la Casa, las personas participantes aprenderán a construir, programar, testar y mejorar el robot para que se mueva con precisión, reaccione al entorno y tome decisiones de forma autónoma.

Las sesiones se desarrollarán, con entrada libre, del 8 al 10 de abril, de 11 a 14 horas, y están diseñadas para personas jóvenes a partir de 12 años. Hay un total de 20 plazas.

Cada reto será una prueba distinta, con reglas, sistema de puntos, clasificaciones y enfrentamientos amistosos, donde poner a prueba la creatividad y lógica. Las actividades de cada jornada se estructurarán en forma de pruebas con reglas, sistema de puntos y clasificaciones parciales.

Se tratará de optimizar programas para mejorar tiempos, aumentar la precisión y evitar penalizaciones, y hacerlo mediante prueba y error introduciendo ya enfrentamientos amistosos. El lenguaje de programación será LEGO Mindstorms EV3 Classroom.

UNA TAREA EN TRES DÍAS

El primer día (8 de abril) se hará la presentación del desafío global y se comenzará con el robot base, trabajando en equipos y siguiendo instrucciones guiadas.

Así la sesión permitirá a quienes participan familiarizarse con las piezas, la estructura y el funcionamiento general del robot, al mismo tiempo que se desarrollan habilidades de cooperación y organización grupal.

Una vez diseñado el hardware comenzará la programación de movimientos básicos: avanzar, retroceder y girar con precisión. Será el momento de hacer las primeras pruebas del día, como carreras de velocidad, tanto en línea recta, como en desplazamientos que requieran control de giros.

Los resultados finales de la tabla de clasificación comenzarán a contar desde el primer día, "poniendo en valor no solo el rendimiento técnico, sino también la creatividad, la mejora continua y el trabajo en equipo".

SENSORES DE LUZ Y ULTRASONIDOS

Al día siguiente, y en el mismo horario, los robots evolucionarán incorporando nuevos sensores que les permitirán interactuar con el entorno, aumentando la complejidad de las pruebas. Se comenzará integrando el sensor de contacto y el sensor de luz/color, comprendiendo su funcionamiento y aprendiendo a programar respuestas automáticas ante distintos estímulos.

Ya podrán seguir líneas marcadas en el suelo, detectar colores para activar determinadas acciones o reaccionar al contacto evitando obstáculos.

El tercer día representará el nivel más avanzado de las 'Robolimpiadas'. Los participantes incorporarán el sensor de ultrasonidos y un motor auxiliar, lo que permitirá a sus robots medir distancias y realizar acciones más complejas, como recoger o transportar objetos.

Con estas mejoras, se realizarán pruebas combinadas o circuitos multi-reto. Los robots deberán tomar decisiones de forma autónoma, por ejemplo, manteniendo distancias adecuadas, esquivando elementos sin tocarlos o interactuando con objetos dentro de un recorrido.

Los desafíos serán más abiertos y estratégicos, requiriendo la combinación de todos los conocimientos adquiridos: movimientos precisos, uso de sensores y programación lógica.

Cada equipo deberá diseñar su propia estrategia para maximizar la puntuación, teniendo en cuenta las reglas específicas de cada prueba.