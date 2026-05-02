La consulta de estomaterapia del HUN recibe un reconocimiento a nivel nacional por su compromiso con la humanización

De izquierda a derecha: Mila García López , jefa del Área de Cuidados en Consultas; Gemma Muñoz Carreiras, enfermera estomaterapeuta; Milagros Jurado Rumí, enfermera estomaterapeuta; e Itziar Iso Gayarre, jefa de la unidad de enfermería. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La consulta de estomaterapia del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha sido distinguida con el reconocimiento de Humanización otorgado por la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE). El pasado año, las enfermeras de la consulta realizaron 1.948 atenciones a 440 pacientes, incluyendo tanto a pacientes intervenidos en 2025 como el seguimiento de los y las pacientes de años previos.

La consulta de estomaterapia acumula una trayectoria de 38 años, tras su creación en 1988 en el antiguo Hospital Virgen del Camino, desde donde pasó en 1994 a su actual ubicación en el Centro de Consultas Externas Príncipe de Viana. "Desde sus inicios, esta consulta ha demostrado un compromiso firme con la humanización de la atención sanitaria y ha centrado sus esfuerzos en la atención integral a los y las pacientes y personas cuidadoras. Además de su labor asistencial, ha participado activamente en la docencia, formación e implementación de buenas prácticas en este ámbito", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Desde el HUN se han realizado medidas relacionadas con la humanización en el ámbito de la atención de los pacientes con ostomías, como la creación el año pasado de un baño adaptado para estas personas en el Centro de Consultas Príncipe de Viana. Asimismo, profesionales de la consulta de estomaterapia del HUN han participado en la elaboración del 'Manual de buenas prácticas de humanización de las consultas de ostomía', documento tutorizado por el grupo HU-CI para humanizar los cuidados intensivos en los hospitales españoles y avalado por SEDE.

LA IMPORTANCIA DE LA OSTOMÍA Y SU CUIDADO ESPECIALIZADO

Una ostomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se crea una abertura artificial, denominada estoma, que comunica un órgano hueco del interior del cuerpo, habitualmente intestino o vejiga, con el exterior. Su finalidad es permitir la eliminación de heces, gases u orina cuando las vías naturales no pueden utilizarse, ya sea de forma temporal o definitiva.

Hay diversas formas de ostomías, como la colostomía, que conecta el colon con el abdomen; la ileostomía, que vincula el intestino delgado; y la urostomía, que permite evacuar la orina.

"Para garantizar un seguimiento adecuado de la persona con ostomía es imprescindible disponer de una consulta específica atendida por profesionales de enfermería expertas y expertos en ostomías y respaldadas por un equipo multidisciplinar que aborde el proceso de forma integral, incluyendo profesionales de medicina, enfermería, psicología, nutrición, trabajo social y asociaciones de pacientes", subrayan desde el Ejecutivo foral.

En la consulta de ostomías del HUN, la enfermera o enfermero estomaterapeuta "desempeña un papel central en la atención integral a pacientes y a sus familias acompañándoles en todas las fases del proceso, desde la preparación previa a la cirugía, pasando por la hospitalización y abarcando el seguimiento tras el alta hospitalaria. Su labor contribuye a mejorar la adaptación de las personas a su nueva realidad, reduce complicaciones y favorece la independencia".

La consulta realiza una atención "centrada en la persona, valorando áreas de especial interés como el sufrimiento psicológico y aspectos relacionados con la identidad personal, como la sexualidad y la imagen corporal". Asimismo, el HUN implantó recientemente una guía de buenas prácticas específica en la atención a las personas con ostomía, con el fin de disminuir la variabilidad clínica y favorecer la continuidad de sus cuidados.