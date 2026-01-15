El consumo de energía eléctrica en Navarra registra en diciembre un incremento interanual del 0,3%

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consumo de energía eléctrica registrado en Navarra durante el mes de diciembre de 2025 se cifra en 377.640,7 MWh, un 0,3% más que el registrado en diciembre del año anterior, y un 3,9% inferior al registrado el pasado mes de noviembre de 2025.

Por sector económico, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra, la Industria es el sector que más consume en diciembre, con 220.738,6 MWh con un descenso del -2,8%, seguido del sector Servicios y Residencial con 93.395,2 MWh (5,5%) y 63.506,9 MWh (4,3%) respectivamente.

Según la clasificación por subsectores, dentro de la Industria, el mayor consumo se produce en el grupo 30 - Industria de la alimentación (15,6%) y en el grupo 36 Otros productos de papel y cartón (15,2%), dentro del sector Servicios, en el 46 -Administración, comercio y servicios (públicos y privados) (73,4%) mientras que, en el sector Residencial, el 100% del consumo corresponde al grupo 47 - Usos domésticos.

A partir de enero de 2024 se ha modificado la clasificación por sectores, por lo que los datos "no son estrictamente comparables" con la información publicada para años anteriores.