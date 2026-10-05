Contigo Tudela critica "falta de rigor y de respeto a la historia de Navarra" en la exposición de Berenguela

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Contigo Tudela ha considerado que la exposición dedicada a Berenguela, princesa navarra en la Europa medieval, inaugurada recientemente en la Casa del Almirante, adolece de "falta de rigor y respeto a la historia de Navarra".

El grupo municipal ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que solicita "explicaciones sobre varias cuestiones". En concreto, Contigo menciona "un plano del siglo XIII que preside la exposición, en el que ha 'desaparecido' el Reino de Navarra, quizá en el momento histórico de mayor importancia de Tudela en el panorama internacional".

Contigo considera que en la muestra "aparecen lo que podrían ser errores historiográficos de primer orden" y ha solicitado información a la concejalía de Turismo "ante la imagen distorsionada que se pueda proyectar sobre la historia de Navarra a foráneos y a la propia ciudadanía de Tudela, la Ribera y Navarra".

Por ello, ha pedido que la concejalía "ratifique que no existen errores historiográficos en la exposición"; indique "quién ha comisionado o quién se ha responsabilizado de los contenidos de la exposición"; e informe del "coste global de la exposición así como detallado por proveedor y concepto".

Contigo Tudela ha mostrado su "estupor" ante "el hecho de que se haya podido proyectar una imagen distorsionada de Navarra y de su historia". "No deja de ser sorprendente que alguien que supuestamente defiende Navarra, sus fueros y su historia, la borre de un plumazo, olvidando que Tudela fue capital de nada más y nada menos que el viejo reino de Navarra", ha afirmado.

Por todo ello, ha urgido a "revisar los contenidos si fueran erróneos y corregirlos a la mayor rapidez posible, pidiendo responsabilidades técnicas y/o políticas en caso de haberse producido".