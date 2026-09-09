Contigo-Zurekin considera de "extrema gravedad" la situación de Belate y pide una reunión de los socios de Gobierno

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha calificado de "extrema gravedad" la situación en que se encuentran las obras de duplicación de los túneles de Belate y ha informado de que ha convocado "una reunión de seguimiento del Gobierno de Navarra al más alto nivel para exigir toda la información y hacer una valoración del alcance de sus implicaciones políticas".

Tras conocer que el Gobierno está buscando fórmulas para dar continuidad a la obra de Belate y que no hará pagos "sin cobertura jurídica", Contigo-Zurekin ha enviado un comunicado exponiendo que "la información de la que ya disponemos deja en completa incertidumbre el futuro de la obra".

"Consideramos inaceptable la posibilidad de que la ciudadanía pueda acabar sufriendo las consecuencias de la chapuza administrativa del modificado planteado para la obra, que conllevó el cese del entonces director general de Obras Públicas y que es el origen de la situación en la que estamos hoy", ha expuesto.

Contigo-Zurekin ha advertido además de que "no aceptaremos ninguna solución que le cueste a la ciudadanía un solo euro más del imprescindible para la obra". "Los responsables de esta situación son quienes deben poner las soluciones, y éstas deben pasar por garantizar la continuidad de la obra al coste derivado de las necesidades constructivas y de nada más", ha opinado.

La coalición ha añadido que seguirán trabajando por "garantizar la máxima transparencia, eficacia y la garantía de legalidad en el uso de los fondos públicos por parte del conjunto de las instituciones públicas y del Gobierno de Navarra en particular". "No toleraremos ninguna actitud que vulnere esos principios elementales de la acción política", ha concluido.