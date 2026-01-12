Contigo-Zurekin dice que EH Bildu, Geroa Bai y PSN "persisten en el error" con el nuevo concurso sobre los Caídos

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona ha considerado que EH Bildu, Geroa Bai y PSN -que alcanzaron un acuerdo para la resignificación del Monumento a los Caídos- "persisten en un error grave al impulsar un nuevo concurso arquitectónico para la llamada resignificación" del edificio, "sin contemplar siquiera la posibilidad de su derribo".

Así lo ha señalado en una nota de prensa el concejal de Contigo-Zurekin en el Consistorio pamplonés, Txema Mauleón, después de que el Ayuntamiento de Pamplona haya anunciado la puesta en marcha del concurso internacional de arquitectura que permitirá transformar el monumento a los Caídos en un Museo Memorial "para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo".

Según Mauleón, "este nuevo concurso supone un gasto innecesario que, además, convierte en inútil lo ya invertido en la anterior convocatoria". "Pero lo más grave no es el coste económico, sino que se priva a la ciudadanía de decidir sobre la opción fundamental: mantener o demoler el edificio", ha apuntado.

Mauleón ha remarcado que "en el concurso internacional anterior sí se contemplaba explícitamente la alternativa del derribo, tal como demandaban numerosas asociaciones memorialistas y sectores amplios de la sociedad navarra". "Ahora, en cambio, se impone una consulta ciudadana amputada, en la que se excluye deliberadamente la única solución coherente con la memoria democrática: el desmantelamiento del monumento", ha señalado.

Contigo-Zurekin ha reiterado que "la resignificación del Monumento a los Caídos constituye un error desde todos los puntos de vista". En primer lugar, "porque contradice la voluntad mayoritaria de las víctimas del franquismo y sus familiares"; en segundo lugar, porque "todo el edificio es, en sí mismo, una apología del régimen dictatorial"; en tercer lugar, "por el elevado coste que representa su mantenimiento y transformación"; y, finalmente, porque "su permanencia obstaculiza la necesaria reurbanización de una plaza hoy infrautilizada, que podría convertirse en un espacio público de calidad al servicio del conjunto de la ciudadanía".

Por todo ello, Contigo-Zurekin exige que se convoque un proceso participativo "verdaderamente democrático, en el que la ciudadanía decida libremente entre todas las opciones, incluido el derribo, tal como establece la Ley de Memoria Democrática".