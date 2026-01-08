Contigo-Zurekin pide una "ofensiva social" al Gobierno de Navarra frente a los "cambios cosméticos" del PSN

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha llamado a sus socios en el Gobierno de Navarra a impulsar una "ofensiva social" en lo que queda de legislatura más allá de "cambios cosméticos" que "quizás respondan" a una "hoja de ruta preelectoral" del PSN.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para valorar los cambios en el seno del Ejecutivo foral anunciados este jueves por María Chivite, Guzmán ha pedido la convocatoria "con la máxima premura" de la comisión de seguimiento del acuerdo programático para que la presidenta explique la "motivación" de estas modificaciones.

Al respecto, ha destacado que se trata de cambios "en la parte socialista del Gobierno" que "responden a su propia iniciativa" y que, ha sugerido, "quizás respondan a su propia hoja de ruta preelectoral".

Carlos Guzmán ha demandado una "ofensiva social al conjunto del Gobierno de Navarra". Ha opinado que "buena parte de la acción institucional del Gobierno se encuentra sometido en una especie de apatía continuista" ante la cual "no valen cambios cosméticos o meros cambios de nombre".

Por ello, ha reivindicado el "desarrollo completo" del acuerdo programático que da sustento al Gobierno y que es, ha remarcado, "la mejor hoja de ruta que tenemos las formaciones progresistas de esta comunidad para dar satisfacción a las necesidades y a las inquietudes de las familias trabajadoras de Navarra".

El portavoz de Contigo-Zurekin ha resaltado que "queda menos de media legislatura" y ha instado a "pisar el acelerador para desarrollar cuanto antes y con la máxima de las prontitudes el conjunto del acuerdo programático del Gobierno de Navarra". Al respecto, ha advertido de que "el mayor disolvente para el voto de las personas de izquierdas es precisamente la falta de ambición en las políticas públicas".

"Tenemos un acuerdo político programático ambicioso, queda menos de media legislatura, tenemos unos presupuestos recién aprobados y es necesario" pedir "ambición política al conjunto del Gobierno de Navarra para desarrollar cuanto antes el conjunto del contenido del acuerdo político programático", ha insistido.

Según ha explicado, su coalición tuvo conocimiento este miércoles de la intención de Chivite de realizar una remodelación del Ejecutivo foral, que se ha concretado este jueves en la rueda de prensa ofrecida por la presidenta. En cuanto a su valoración de estos cambios, ha reiterado que "son unos cambios que responden a interés de la presidenta en la parte socialista del Gobierno". "Es ella quien ha decidido realizar esos cambios y nosotros los respetamos. Si realmente quieren ser cambios profundos, tienen que venir acompañados con un cambio político", ha reiterado.

Preguntado por recientes críticas de la coordinadora autonómica de Podemos, Neniques Roldán, que consideraba que el Ejecutivo foral "no es de coalición" sino de "departamentos estancos" de cada partido, Guzmán ha señalado que "los gobiernos de coalición los conformamos distintos agentes, a veces con agendas distintas". En el caso de Navarra, ha insistido, queda "mucho acuerdo programático por desplegar". No obstante, ha expresado su "total tranquilidad dentro del funcionamiento de un Gobierno de coalición plural y diverso".

Así las cosas, ha indicado que hay que esperar "a los próximos días, a las próximas semanas y a los próximos meses" para ver si este cambio en el seno del Ejecutivo foral "se sustenta o es respaldado por un cambio de ambición política que imprima a este Gobierno un mayor carácter transformador, un mayor impulso y una mayor ambición para desarrollar las políticas que tenemos acordadas" entre los tres socios.