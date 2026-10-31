Continúa sin resultados la búsqueda de la mujer de 87 años desaparecida el martes en Ansoáin

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda activado para localizar a la mujer de 87 años desaparecida la tarde del martes en Ansoáin continuó este viernes con sus labores.

Formaron parte del dispositivo efectivos de bomberos del parque de Trinitarios, el Grupo de Rescate Técnico (GRT) con un helicóptero, el Grupo de Rescate Acuático, el Grupo EBYS y efectivos de la Policía Municipal de Pamplona, la Policía local de Ansoáin, la Policía Foral y la Guardia Civil, así como aproximadamente 100 voluntarios.

Las labores de búsqueda realizadas durante la jornada del viernes se prolongaron hasta la noche sin arrojar resultados.

La búsqueda se inició el pasado martes a las 16.23 horas después de que la mujer desaparecida no acudiese a comer al lugar donde lo hace habitualmente. Después de que no fuera encontrada en zonas que frecuenta, la búsqueda se centró en el área comprendida entre Berriozar y Villava.