Continúan "con dificultades" las labores para perimetrar el incendio de Carcastillo, sin "riesgo para la población"

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Interior, Salvador Díez, ha explicado que, en estos momentos, se sigue trabajando "con dificultades" para perimetrar el incendio declarado este sábado por la noche en Carcastillo. No obstante, ha afirmado que no hay "riesgo para la población" del municipio.

Según ha explicado, "se está trabajando con dificultades, sobre todo por las temperaturas extremas muy difíciles que están haciendo que se mantenga una temperatura en terreno muy alta y que, aparte de todo el trabajo que se está realizando con medios aéreos, todavía no podemos decir que esté completamente ni muchísimo menos perimetrado". "Seguimos manteniendo ese trabajo para poder realizarlo a lo largo de esta tarde, que todavía seguiremos con medios aéreos, y por la noche con medios personales", ha indicado.

Durante toda la tarde de este domingo han trabajado en las labores de extinción nueve helicópteros, cuatro aviones de carga, un avión anfibio, un avión de coordinación, a los que se ha sumado a última hora de la tarde medios de los gobiernos del País Vasco y Aragón "que han permitido con su ayuda tanto material como humana que podamos trabajar coordinadamente a lo largo de toda la tarde".

Díez ha agradecido la colaboración a estos dos ejecutivos autonómicos así como a "todo el personal que lleva durante todo el día de hoy" de los servicios de bomberos, agentes forestales, técnicos de Medio Ambiente, Guarderío, la brigada BRIF de Daroca, Policía Foral y Guardia Civil, "en un perfecto trabajo de coordinación con los técnicos de Protección Civil".

El director general de Interior ha explicado que "los trabajos se van a prolongar durante toda la noche, veremos la evolución". En este sentido, ha indicado que "las temperaturas no van a bajar en consideración con respecto a lo que hizo en el día de ayer, que tuvimos una temperatura mucho más baja durante la noche; se van a mantener estas temperaturas un tanto más altas pero esperemos que ese trabajo de perímetro que se quiere realizar podamos consolidarlo si no es a lo largo del día de mañana en días posteriores".

A las 00.00 horas del domingo había sido activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), si bien se ha pasado a la situación operativa 2 "ante la necesidad de solicitar medios extraordinarios".

El aviso fue recibido a las 21.42 horas de ayer sábado. En aquel momento fueron movilizados bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.

A las 8 horas de este domingo se han incorporado los medios aéreos del Gobierno de Navarra y ha sido movilizado el bulldozer de Medio Ambiente.