Continúan las labores de extinción del incendio en la Cendea de Olza, que se encuentra estabilizado

Labores nocturnas de extinción de incendio en la Cendea de Olza. - Bomberos de Navarra

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de Bomberos continúan este martes por la mañana las labores de extinción del incendio de vegetación declarado la tarde del lunes en la Cendea de Olza.

El incendio está estabilizado desde las 22.45 horas de ayer y en vías de control, según ha informafo el 112 Sos Navarra.

Los efectivos que han trabajado durante la noche en el lugar recibirán en breve el relevo de bomberos de los parques de Cordovilla y Trinitarios, a los que se sumarán a partir de las 10:00 forestales de Cordovilla.