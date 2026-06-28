Continúan las labores sobre los puntos calientes del incendio de Ezcabarte

Imagen de las labores de extinción del incendio de Ezcabarte el pasado 25 de junio. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos continúan con las labores de extinción del incendio declarado la tarde del jueves en Ezcabarte, que se ha dado ya por estabilizado y que se centran en estos momentos en los alrededor de 10 puntos calientes detectados dentro del perímetro.

Se mantienen en la zona seis brigadas de bomberos, que trabajan con herramientas manuales en los puntos calientes detectados dentro del perímetro durante los vuelos de reconocimiento realizados a la mañana y el mediodía de este domingo, informan desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Durante la tarde se han retirado a sus parques las brigadas de Lodosa y Tudela para poder disponer de medios suficientes en la zona sur de Navarra ante la previsión de tormentas, tanto en el centro como en el sur de la Comunidad foral.

Debido a la evolución favorable de la situación, y la mejora de las condiciones meteorológicas, el Gobierno de Navarra ha dejado sin efecto la Orden Foral, dictada el pasado 25 de junio, que restringía temporalmente las actividades agrícolas en terrenos de secano y las labores forestales en las comarcas del Pirineo, Centro Medio, Centro Sur y Ribera del Ebro de la Comunidad foral.

No obstante, se mantienen vigentes las restricciones a estas labores recogidas dentro del Plan para la prevención, vigilancia y extinción de incendios en la Comunidad foral, actualizado el 25 de mayo.