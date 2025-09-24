Controlado un incendio en la cubierta de un edificio en Erro, sin heridos

Imagen del incendio en la cubierta de un edificio en Erro - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han controlado un incendio declarado esta pasada noche en la cubierta de un edificio en Erro. No ha habido personas afectadas.

Según han informado desde el servicio de emergencias del Gobierno de Navarra, el aviso del incendio se ha recibido a las 22.15 horas. El edificio afectado cuenta con un tejado a dos aguas, separado en dos viviendas, y se han quemado unos 25 m2 de tejado (lado norte).

Hay un pajar bajo la cubierta, en el lado sur, y la paja sigue humeando por el momento. El fuego se encuentra controlado y los bomberos permanecerán en el lugar hasta su extinción definitiva.

Han sido movilizados bomberos de Burguete y de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico en prevención y agentes de Policía Foral.