Controlado un incendio de matorral y monte bajo entre Tudela y Castejón

Los bomberos intervienen en un incendio de vegetación en la zona de Soto de los Tetones.
Los bomberos intervienen en un incendio de vegetación en la zona de Soto de los Tetones. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 25 abril 2026 16:05
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    PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de bomberos han intervenido este sábado por la mañana como consecuencia de un incendio de matorral y monte bajo al lado de la zona natural el Soto de los Tetones, en la márgen derecha del río Ebro entre Tudela y Castejón. Han ardido también varios montones de fiemo. No hay personas afectadas.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 11.43 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Tudela y agentes de la Policía Municipal.

   El incendio se ha dado por controlado a las 14.45 horas. En el lugar permanece un vehículo de bomberos como retén.

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