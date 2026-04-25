Controlado un incendio de matorral y monte bajo entre Tudela y Castejón

Los bomberos intervienen en un incendio de vegetación en la zona de Soto de los Tetones. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han intervenido este sábado por la mañana como consecuencia de un incendio de matorral y monte bajo al lado de la zona natural el Soto de los Tetones, en la márgen derecha del río Ebro entre Tudela y Castejón. Han ardido también varios montones de fiemo. No hay personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 11.43 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Tudela y agentes de la Policía Municipal.

El incendio se ha dado por controlado a las 14.45 horas. En el lugar permanece un vehículo de bomberos como retén.