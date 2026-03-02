Convocadas 34 plazas para cubrir vacantes de titulado superior de empleo, guarda de medio ambiente y cocinero

Imagen de archivo de personas en un examen de oposición - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de su Dirección General de Función Pública, ha aprobado la convocatoria de 34 plazas de empleo público de nivel A y C cuyas resoluciones se publican este lunes en el BON.

En concreto, se ha aprobado la oferta parcial de empleo público para cubrir 8 vacantes del puesto de trabajo de titulado superior de empleo, nivel A; 15 vacantes del puesto de trabajo de guarda de medio ambiente, nivel C; y 11 vacantes del puesto de trabajo de cocinero, nivel C.

En el caso de la convocatoria de 8 plazas de titulado superior de empleo se distribuirán en los siguientes turnos: 3 plazas en el turno libre, 3 plazas en el turno de promoción, 1 plaza en el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 y 1 plaza en el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.

La oposición dará comienzo a partir del mes de octubre de 2026 y constará de tres pruebas. La primera será un cuestionario de 100 preguntas tipo test, la segunda prueba consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter teórico-práctico con 10 preguntas cada uno, y la tercera prueba, de carácter teórico-práctico, consistirá en desarrollar y resolver por escrito uno o varios supuestos prácticos planteados por el tribunal relacionados con las materias contenidas en el temario.

Respecto a la convocatoria de 15 plazas de guarda de medio ambiente, se distribuirán en 7 plazas en el turno libre y 8 plazas en el turno de promoción. La oposición dará comienzo a partir del mes de mayo de 2026 y constará de tres pruebas.

Un test de máximo 100 preguntas, una segunda prueba de carácter práctico que consistirá en desarrollar y resolver, por escrito, los supuestos prácticos planteados por el tribunal. Y, por último, el tercer examen con las pruebas encaminadas a la acreditación de la capacidad física necesaria para el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo que consistirá en la realización de un ejercicio de resistencia y otro de dominio del medio acuático.

Y, por último, las 11 plazas de cocinero se distribuirán en 5 plazas en el turno libre, 5 plazas en el turno de promoción y 1 plaza en el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

La oposición dará comienzo a partir del mes de septiembre de 2026 y constará de dos pruebas, la primera de carácter teórico tipo test con un máximo de 80 preguntas y la segunda de carácter teórico-práctico que consistirá en desarrollar y resolver, por escrito, los supuestos prácticos propuestos por el tribunal.

Las solicitudes de participación en estas convocatorias deberán realizarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Es decir, se podrán realizar desde el 3 al 22 de marzo, ambos incluidos. Las mismas deberán presentarse de forma telemática, a través de internet, en la ficha de trámite correspondiente a cada proceso.