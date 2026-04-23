Convocan una concentración contra el TAV el próximo 13 de junio en Pamplona y animan a colectivos a sumarse

Convocan una concentración contra el TAV el próximo 13 de junio en Pamplona. - COLECTIVOS CONTRA EL TAV

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de colectivos contrarios al tren de alta velocidad (TAV) han convocado una concentración en Pamplona el próximo 13 de junio a las 12 horas en la plaza de los Burgos.

Dicho acto servirá también para presentar públicamente un manifiesto al que animan a adherirse a los "organismos y colectivos políticos, sociales, sindicales, culturales y deportivos de Navarra" que rechacen esta infraestructura.

Los colectivos contrarios al tren de alta velocidad han puesto en marcha esta iniciativa después de que el pasado año se lanzara la Plataforma pro TAV de Navarra para acelerar las obras de esta infraestructura en la Comunidad foral. "Esta plataforma representa los intereses de las élites empresariales navarras que, en un contexto de crisis eco social global sin precedentes, no dudan en anteponer su beneficio económico y sus redes clientelares a la naturaleza y a las condiciones de vida de la clase trabajadora, cada vez más afectada por la carestía de la vida, los recortes y las privatizaciones", han afirmado los colectivos contrarios a al tren de alta velocidad.

Así, han afirmado que, "ante la seria amenaza que supone la Plataforma pro TAV, diferentes colectivos contrarios a esta infraestructura y en defensa del tren en Navarra creen que ha llegado el momento de reaccionar". "Por ello, es imprescindible que los organismos y colectivos que consideran la construcción del tren de alta velocidad una grave amenaza social, medioambiental, económica y cultural alcen su voz", han subrayado.

En este sentido, han hecho un llamamiento a los organismos y colectivos políticos, sociales, sindicales, culturales y deportivos de Navarra que "representan al pueblo llano y no a sus élites empresariales a que exterioricen el rechazo a esta macro infraestructura, exijan su paralización inmediata y se comprometan a difundir en su entorno dicha oposición".

Por todo ello, les piden que se sumen a un manifiesto contrario al TAV y les animan a participar en la concentración del 13 de julio con distintivos de su colectivo u organización. "Es una gran oportunidad para mostrar con fuerza, de manera amplia y a poder ser masiva la exigencia de paralización del tren de alta velocidad para poder debatir sobre el modelo social y de transporte que se necesita en estos momentos de crisis eco-social global", han afirmado.

También piden a estos colectivos que animen a otras organizaciones de su ámbito de actuación a que acudan ese día a la concentración y se adhieran al manifiesto.