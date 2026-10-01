Convocan huelga el 15 de octubre en el colectivo de guarderío de Medio Ambiente para exigir mejoras laborales

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la Comisión de Personal de Núcleo (LAB, AFAPNA, ELA, CCOO y UGT) han acordado "intensificar" las movilizaciones del colectivo de guarderío de Medio Ambiente ante "la falta de avances" en la negociación y han convocado una jornada de huelga el 15 de octubre para exigir mejoras laborales.

Según han informado los sindicatos convocantes en un comunicado, el ciclo de movilizaciones de estos últimos meses "constata el profundo malestar existente entre el personal del colectivo Basozainak/Guardas de Medio ambiente ante unas condiciones laborales que requieren de una actualización integral y urgente".

El colectivo, han continuado, "lleva años asumiendo más funciones y mayores responsabilidades": son parte del sistema 112, están incluidos en protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, actúan en la extinción de incendios forestales dirigiendo maquinaria pesada y coordinando la maquinaria agrícola voluntaria, realizan el control de la caza y la pescal, certifican las subvenciones para Ayudas a Trabajos Forestales (ATF), Ayudas a Infraestructuras Ganaderas (AIG), Programas de Desarrollo Rural (PDR), etc.

Ante este contexto, reclaman "un refuerzo de la plantilla, haciendo cumplir el Plan Director que cuantifica en 17 las nuevas plazas necesarias a crear, mejoras retributivas y mejoras de las medidas de conciliación".

"Sin embargo, nuestras reclamaciones no han sido atendidas ni escuchadas en una Mesa de Negociación, pese a las constates llamamientos de la parte sindical por abrir una negociación real", han apuntado.

Por este motivo, la Comisión de Personal de Núcleo ha acordado por unanimidad "dar un impulso a las movilizaciones y convocar una jornada de huelga para el 15 de octubre".

Para ese día se prevé una manifestación que "conecte" el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral y el Palacio de Navarra. A su conclusión, se llevará a cabo una asamblea de trabajadores, con vistas a "explorar un nuevo calendario de movilizaciones".