Convocan nuevas movilizaciones en el sector del transporte de mercancías ante la "indiferencia de la patronal"

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales que forman parte de la mesa de negociación del Convenio del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística (UGT, CCOO, ELA y LAB) han convocado nuevas jornadas de huelga los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre "ante la indiferencia" de la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte (ANET) tras el paro del 24 de noviembre y la convocatoria de nuevas jornadas de huelga los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre.

Según han indicado en un comunicado, estas nuevas convocatorias de huelga pretenden "desbloquear" la negociación del convenio (la última reunión se celebró el día 5 de mayo), que "está en ultractividad desde el 1 de enero de 2009, sin incrementos salariales en 17 años".

Los paros se desarrollarán desde las 6 horas del día 13 de diciembre hasta las 6 horas del día 17 de diciembre, y desde las 6 horas del día 20 de diciembre hasta las 6 horas del día 23 de diciembre "si no se llega a un acuerdo en el convenio".

Además, en las jornadas de huelga de los días 15 y 16 de diciembre se realizarán movilizaciones en las comarcas de Pamplona y Tudela. En la Comarca de Pamplona, el día 15 se realizará una concentración de 12 a 14 horas en Olloqui, Avenida Roncesvalles en la rotonda frente a CINFA, y el día 16 está convocada una manifestación que saldrá desde la rotonda que enlaza la Avenida Zaragoza con la Calle del Sadar, hasta la Plaza de la Cruz, realizando una parada frente a la CEN.

En la Comarca de Tudela se realizarán piquetes informativos los días 15 y 16 por la mañana, y el día 16 se organizará una caravana de coches.

Los sindicatos han animado a "todas las personas trabajadoras reguladas por el Convenio Sector de Transporte de Mercancías a secundar los paros previstos y las movilizaciones programadas", tanto en la Comarca de Pamplona como en la Comarca de Tudela.

"Es el momento de que todos los trabajadores y trabajadoras del sector impulsemos las medidas de presión que se vayan proponiendo, para que no se repita el escenario de otra negociación truncada, que siga precarizando las condiciones laborales de las personas trabajadoras del transporte de mercancías, la logística y la paquetería", han señalado.

Además, han realizado un llamamiento a los conductores, "especialmente a quienes cobran los excesos de jornada por kilómetros, tarifa plana o dietas", a "participar en todas las movilizaciones y a reclamar vía juzgado las horas extraordinarias y de presencia que no están siendo abonadas".

"La fuerza colectiva en la huelga y en las reclamaciones judiciales son clave para frenar estas prácticas salariales abusivas", han reivindicado.