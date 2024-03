Convocan tres días de huelga en la zona azul de Pamplona para reclamar "un convenio justo"

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del comité de empresa de Dornier, adjudicataria del servicio de estacionamiento regulado en Pamplona, han anunciado este jueves que la plantilla de la zona azul realizará huelga los días 25, 26 y 27 de marzo "por la negativa de Dornier a negociar un convenio justo".

Según han explicado, "a pesar de que la parte social ha realizado numerosas aportaciones e intentos de acercamiento de cara a establecer unas bases de negociación, Dornier en todo momento se ha negado a negociar unas condiciones dignas para la plantilla".

La convocatoria de huelga para los días 25, 26 y 27 de marzo la ha realizado el comité de empresa de Dornier "al completo" -compuesto por 3 delegadas de LAB, 3 de ELA, 2 de UGT y 1 de CCOO-.

En una nota de prensa conjunta, los sindicatos han añadido que la empresa "aduce que no tiene nada que negociar debido a que no cuenta ni con la información ni con las cuantías del pliego de adjudicación". Sin embargo, los trabajadores de Dornier consideran que "hay que negociar y llegar a un acuerdo antes de que salga el pliego, puesto que una vez que salga y la partida presupuestaria esté dada ya no habrá margen de maniobra para mejorar las precarias condiciones de trabajo de la plantilla".

El comité de empresa ha apuntado que el pliego de condiciones adjudicado a Dornier "está en una situación de prórroga, por lo que la empresa percibirá de enero a abril 331.500 euros por el servicio de grúas y 3.360.833,23 euros por el servicio de estacionamiento regulado, a lo que habría que añadir los ingresos de los aparcamientos disuasorios".

En opinión del comité, "ha habido un incremento de precios que Dornier no quiere repercutir en el salario de los trabajadores y trabajadoras". "Su buena voluntad pasa por tener ellos sus objetivos a costa de nuestro esfuerzo, precariedad salarial y pérdida constante del poder adquisitivo", han añadido.

Durante los tres días de huelga, los trabajadores de Dornier realizarán concentraciones por la mañana en la Plaza del Ayuntamiento y por la tarde en la Plaza de Merindades. Las concentraciones de la mañana serán a las 12 horas (salvo la del lunes, que será a las 11 horas) y las de la tarde, a las 18 horas.