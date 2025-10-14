La Coordinación de Trasplantes de Navarra recibe la medalla de oro obtenida por el deportista trasplantado Iosu Martín

El deportista trasplantado, Iosu Martín entrega la medalla de oro obtenida en el Campeonato de España al doctor José Roldán Ramírez, Coordinador Autonómico de Trasplantes de Navarra. - E. RETA. NAVARRABIOMED

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinación Autonómica de Trasplantes de Navarra, representada por el especialista en medicina intensiva, José Roldán Ramírez, ha recibido este mediodía la donación de la medalla de oro obtenida por el deportista Iosu Martín, trasplantado renal, en los pasados Juegos Nacionales de Trasplantados. El reconocimiento coincide con la celebración el 14 de octubre del Día Mundial de la Donación de Órganos y Trasplantes.

El deportista Iosu Martín obtuvo el triunfo en lanzamiento de peso en los XI Juegos Nacionales de Trasplantados 2025, celebrados en Lorca (Murcia), el pasado mes de junio, donde representó a los deportistas trasplantados navarros y a todos aquellos que han recibido una segunda oportunidad gracias a la donación.

El acto de entrega ha tenido lugar este martes en la oficina de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Navarra, en Pamplona. Este gesto simbólico pretende reconocer la dedicación y el compromiso de los profesionales sanitarios que hacen posible la donación y el trasplante en la Comunidad Foral, ha informado el Ejecutivo foral.

El doctor José Roldán Ramírez ha expresado su agradecimiento por el gesto: "El deporte y la donación comparten valores como son el esfuerzo, la generosidad y la esperanza. Acciones como la de Iosu nos recuerdan que cada trasplante es una historia de vida que continúa. Su historia da sentido a nuestro trabajo diario y motiva a seguir promoviendo la cultura de la donación".

"Esta medalla simboliza la vida que me fue devuelta gracias a la generosidad de una persona donante y al trabajo de todo el equipo médico. Representa mucho más que un logro deportivo: es el símbolo de una segunda oportunidad. Quiero que esta medalla quede en la Coordinación como muestra de mi agradecimiento y del de todos los trasplantados que seguimos adelante gracias a ellos", ha declarado Iosu Martín, quien ha sido reconocido en varias ocasiones en los Juegos Nacionales de Trasplantados por su ejemplo de superación y su compromiso con la donación y el trasplante.

La jornada ha servido también para rendir homenaje a las personas donantes y sus familias, así como para reforzar el compromiso de Navarra con la promoción de la donación, no solo de órganos y tejidos, sino también de médula ósea y de sangre, como un acto solidario que salva vidas.

IOSU MARTÍN, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y TRASPLANTE ESPAÑA

Iosu Martín es deportista trasplantado renal en Navarra y miembro activo de la Asociación Deporte y Trasplante España. Ha obtenido diversas medallas en los Juegos Nacionales de Trasplantados, destacando su reciente oro en los XI Juegos Nacionales de Lorca 2025.

La Asociación Deporte y Trasplante España es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivos el concienciar a la Sociedad sobre la importancia de la donación, trasmitir un mensaje de Esperanza a todas las personas que están pasando por una enfermedad y necesitan de un trasplante, y fomentar y promocionar la salud y el deporte en las personas trasplantadas, bajo el lema: Trasplante + Deporte = Vida.

Según la asociación, "el trasplante no es solo un procedimiento médico, sino el inicio de una nueva etapa vital, convirtiéndose el deporte en un aliado fundamental para quienes reciben este regalo de vida". "Al comenzar a practicar un deporte después de un trasplante, el cuerpo se siente en la necesidad de adaptarse a rutinas. Si se sigue una progresión guiada y supervisada, hasta es posible considerar la participación en torneos y competiciones".