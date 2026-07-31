La Copa Sentimiento ofrece el 12 de agosto un torneo entre Osasuna Femenino, Deportivo Alavés Gloriosas y Real Sociedad

La concejala de Cultura, Fiestas y Deporte de Pamplona, Maider Beloki, y el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, presentan la Copa Sentimiento. - GORKA BEUNZA

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de la Copa Sentimiento-Sentimendu Kopa volverá a poner el fútbol femenino en primer plano este mes de agosto, en un torneo triangular que enfrentará a Osasuna Femenino con el Deportivo Alavés Gloriosas y la Real Sociedad. La cita, organizada por el Club Atlético Osasuna y patrocinada por el Ayuntamiento de Pamplona, será el 12 de agosto en la Ciudad Deportiva de Tajonar.

La concejala de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki; el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, y el responsable de la organización del torneo, Xabier Pérez Almandoz, han sido los encargados de dar a conocer los detalles de esta Copa Sentimiento-Sentimendu Kopa.

La jornada deportiva comenzará a las 17 horas, y después se sucederán los distintos partidos de 45 minutos de duración, que enfrentarán a los tres equipos.

Osasuna Femenino abrirá la competición en un encuentro contra el Deportivo Alavés Gloriosas. El siguiente partido será a las 18 horas y pondrá a prueba a las alavesas contra la Real Sociedad. El último encuentro del torneo enfrentará a Osasuna Femenino y la Real Sociedad, a las 19 horas.

Las personas interesadas podrán adquirir las entradas a un precio de 10 euros, de los que uno se destinará a una causa solidaria. Las entradas podrán adquirirse en las oficinas de El Sadar el lunes 10 de agosto y el martes 11 de agosto, de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas. También estarán disponibles el miércoles 12 de agosto de 9.30 a 13.30 horas. Si finalizado el plazo de venta en las oficinas todavía quedasen entradas disponibles, estas se venderán en la taquilla de Tajonar desde las 16 horas, una hora antes del comienzo del torneo. Además, se ofrecerá la señal a todos los clubes participantes.

En total, se prevé que hasta 78 deportistas acudan al torneo, ya que cada equipo puede inscribir a 26 jugadoras. Entre las jugadoras participantes, habrá deportistas internacionales, con experiencia en Champions League y que son referentes en el fútbol femenino actual. Osasuna Femenino, que compite en Primera Federación Femenina, se enfrentará al Deportivo Alavés Gloriosas, que esta temporada ha logrado el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol femenino de España, la Liga F. Por su parte, la Real Sociedad ha terminado tercera en la Liga F y se ha clasificado, por segunda vez en su historia, para la próxima edición de la Champions League Femenina.

A través de iniciativas de este tipo, el Club Atlético Osasuna y el Ayuntamiento de Pamplona buscan promocionar y visibilizar el fútbol femenino. La iniciativa busca generar espacios de encuentro entre la juventud navarra y sus referentes deportivos, favoreciendo actitudes de respeto, integración y juego limpio.