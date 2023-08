Corella, Sangüesa, Lizaso y Guesálaz protagonistas de las próximas actividades de Kultur

The Eclectic Celtic Band.

The Eclectic Celtic Band. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa Kultur 2023 continúa su programación del mes de agosto con diferentes conciertos en Corella, Sangüesa, Lizaso-Orgi y Guesálaz. La música folk, el pop, rock, el indie y la danza serán las protagonistas de las actividades que tendrán lugar del 10 al 13 de agosto.

El jueves 10 de agosto se desarrollará en Corella a las 20 horas, en la plaza 8 de Marzo, la actuación del grupo de folk The Eclectic Celtic Band. Es un conjunto asentado en Navarra, de larga experiencia, que trae a esta edición de Kutur su amplio repertorio celta-irlandés, con piezas propias, antiguas o versiones modernas.

Al día siguiente, el viernes 11 de agosto, Arantxa Villanueva Compañía de Danza actuará en Sangüesa en la plaza de las Arcadas a las 2 horas. Apuesta por una danza contemporánea fácil de entender, que se hibrida con el teatro y la música en directo, buscando transmitir el mensaje potente de Lorca, inquietando al público con cuestiones sobre vivencias de mujeres de ayer y hoy.

El día 12, sábado, Lilo actuará en el Bosque de Orgi en Lizaso-Orgi a las 12 horas. Se trata de una banda de música pop, que juega también con el rock o el indie y lo hacen casi siempre en euskera. Se definen como un grupo de colegas que buscan hacer buena música, disfrutar interpretándola, pasarlo bien entre ellos y el público.

El fin de semana concluirá con la actuación de The Flamming Shakers en el polideportivo de Guesálaz a las 20 horas. Fue el grupo revelación en la Internacional Beatle Week Liverpool 2015 y 2017, considerada la mejor banda tributo a The Beatles de Europa. El grupo propone un viaje en el tiempo a través de un repaso por lo más destacado de la carrera de los 'Fab Four', recreándose también en el vestuario y los instrumentos utilizados en sus actuaciones.

Por otro lado, el sábado 12 de agosto en Lizaso, en el Bosque de Orgi, tendrá lugar un taller con el título 'Hacemos queso'. El taller tendrá lugar a las 16 horas, con un precio de 10 euros para personas adultas y 5 euros para menores. La actividad, que tendrá una duración de 90 minutos, incluye opción de taller con comida por 32 euros para personas adultas y 16 euros para menores. Para más información e inscripción sobre el taller se puede escribir a info@granjaescuelaultzama.es o llamar al 629 126 499.