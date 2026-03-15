Correos activa este lunes el transporte de mochilas en el Camino Francés desde Roncesvalles

Archivo - Mochila de un peregrino haciendo el Camino de Santiago. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los peregrinos que realicen el Camino Francés desde Roncesvalles este año ya tienen disponible el servicio para transportar las mochilas y maletas etapa a etapa, de alojamiento a alojamiento, con Correos. Desde este lunes, día 16, se activa el Paq Mochila en la ruta que transcurre por Navarra desde Roncesvalles.

El peregrino puede contratar su traslado de equipajes también en el Camino Francés desde Somport, en el Camino del Norte desde Irun, en el Camino Primitivo desde Oviedo, en el Camino Inglés desde Ferrol, en el Camino de Invierno desde Ponferrada, en la Vía de la Plata-Camino Sanabrés desde Ourense y en el Camino a Fisterra y Muxía.

También en la ruta jacobea portuguesa, que Correos decidió ampliar en este 2026, los peregrinos cuentan ahora con el Paq Mochila en el Camino Portugués desde Oporto, tanto por el Camino Central como por el de la Costa, incluida la Variante Espiritual, informan desde la empresa de mensajería en una nota de prensa.

Mediante este servicio, Correos recoge el equipaje a partir de las 8.00 de la mañana en el alojamiento indicado y lo deposita en el siguiente albergue, hostal u hotel antes de las 14.30 horas. Esto permite recorrer las diferentes etapas sin necesidad de cargar con todas las pertenencias, "llevando solo lo imprescindible para pasar el día". El Paq Mochila puede contratarse a través de un formulario disponible en nueve idiomas.

Al llegar a Santiago de Compostela, los peregrinos pueden beneficiarse del servicio de consigna que Correos ofrece en la oficina de Rúa do Franco, a dos minutos de la Plaza del Obradoiro. La consigna está disponible de lunes a domingo y se puede contratar online o en la propia oficina.

Además del Paq Mochila y la consigna, los peregrinos disponen de otros servicios como el envío de bicicletas, el envío de maletas y paquetes o envío de bastones o bordones. En la página web de 'El Camino con Correos' el peregrino también podrá encontrar dónde dormir en un buscador con más de 4.000 alojamientos, que cuenta con la descripción de las rutas jacobeas más populares y con más de 300 consejos de qué ver y hacer en el Camino.