Cortada la AP-68 en Lodosa por una colisión entre dos camiones

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos camiones ha obligado este martes a cortar la AP-68 en Lodosa y ha provocado retenciones en la zona. Uno de los vehículos pesados se encontraba averiado en el arcén cuando un segundo camión ha colisionado contra él. Como consecuencia del accidente, ambos conductores han resultado heridos leves y han sido trasladados a un centro sanitario.

El tráfico está siendo desviado por la carretera nacional, desde el peaje, a la altura de Calahorra (La Rioja), según ha informado la Policía Foral.

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 166. Al lugar han sido movilizadas patrullas de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Foral. En el operativo colabora la Guardia Civil.