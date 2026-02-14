Cortada la NA-30 en Landaben por el desbordamiento del río Arga

Carretera cortada por la crecida del río Arga. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera NA30, que atraviesa el polígono industrial de Landaben, se encuentra cortada en ambos sentidos en su punto kilométrico 0,200 debido a un desbordamiento del río Arga que ha anegado este tramo de la vía, según informan desde la Policía Foral.

Las persistentes lluvias están provocando el aumento del caudal del río Arga a su paso por Pamplona, que en estos momentos (12.19 horas) registra 182,35 metros cúbicos por segundo y una altura de 2,05, con tendencia ascendente.

Por otro lado, se ha activado el nivel de preemergencia por la crecida del río Elorz y se encuentra cortado el parque fluvial bajo el puente de la Avenida Zaragoza por el río Sadar. Por todo ello, desde la Policía Municipal de Pamplona han llamado a la ciudadanía a que no se acerque a las orillas de los ríos ni acceda a los paseos fluviales.

El Gobierno de Navarra activó este viernes a las 15 horas la fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad foral, debido a la predicción meteorológica de intensas precipitaciones en toda la zona norte "y la necesidad de realizar un seguimiento".