El coste laboral en Navarra aumenta un 4,3% en el primer trimestre de 2026

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral de las empresas por cada persona trabajadora y mes en Navarra en el primer trimestre de 2026 se sitúa en 3.406,36 euros, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el Instituto de Estadística de Navarra.

La Comunidad foral supera en 128,35 euros el coste de la media nacional y se sitúa como la cuarta más alta entre las comunidades, después de la Comunidad de Madrid (4.015,52 euros), País Vasco (3.791,04 euros) y Cataluña (3.595,99 euros), mientras que Extremadura tiene el coste más bajo, con 2.649,03 euros por persona trabajadora.

Del coste laboral total de Navarra, 2.455,33 euros corresponden a costes salariales, con un aumento del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior, y 951,03 euros a Otros Costes, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2025.

El coste laboral por hora de trabajo efectiva aumenta un 5,8% respecto al mismo trimestre del año anterior y se sitúa en 26,55 euros.

En el conjunto de España, el coste laboral de las empresas se sitúa en 3.278,01 euros (aumenta un 4,9%). El coste salarial es de 2.403,80 (4,9%) y los otros costes se sitúan en 874,21 euros (4,8%).

Por sectores de actividad, el coste laboral total por cada persona trabajadora y mes en Navarra más elevado se registra en la Industria, con un ascenso del 7,6%. El coste de la Construcción sube un 3,6% y el de los Servicios un 2,8%.

Las horas pactadas por cada mes para el conjunto de las personas trabajadoras es de 148,6 horas. De estas, 128,3 son horas efectivas y el resto son horas no trabajadas. En el conjunto de España, la media de horas pactadas es 151,2. De estas horas, 131,8 son efectivas y el resto no trabajadas.