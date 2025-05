COVITE protesta en Pamplona contra un acto en apoyo a los presos de ETA

La Policía Nacional ha evitado que los dos actos coincidieran en la plaza Consistorial

PAMPLONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), entre las que se encontraba su presidenta Consuelo Ordóñez, han protestado este domingo en contra de un acto de la red Sare en favor de los presos de ETA. Una protesta con la que COVITE ha querido destacar que "no son presos políticos" sino "asesinos presos".

Consuelo Ordóñez ha estado acompañada de otras tres víctimas de ETA: Iñigo Pascual, vicepresidente de COVITE e hijo de Ángel Pascual, ingeniero de la central nuclear de Lemoniz asesinado por ETA el 5 de mayo de 1982; Conchi Fernández, viuda del guardia civil Aurelio Prieto, asesinado por ETA el 21 de noviembre de 1980; y José María Lobato, escolta herido en un atentado de ETA perpetrado el 5 de diciembre de 1997.

Ha sido a pasadas las 19.30 horas en la plaza Consistorial, donde Sare realizaba el acto final de su campaña 'Puzzlea osatu arte' (Hasta completar el puzzle), en la que, entre este sábado y domingo, han recorrido pueblos del País Vasco y Navarra para reivindicar "una resolución definitiva y el retorno a casa" de 57 presos de ETA.

A esa hora ha entrado en la plaza Consistorial un grupo de joaldunak con una gran ikurriña y acompañados por un numeroso grupo de personas que se han colocado alrededor de la plaza con carteles en los que se podía leer 'Etxera' ('A casa') o 'Behin betiko' ('Definitivamente'). También se ha coreado 'Euskal presoak etxera' ('Los presos vascos a casa').

En ese momento, un grupo de cuatro personas de Covite, entre ellos Consuelo Ordoñez, han intentado acceder a la plaza con carteles con los mensajes 'No son presos políticos, son asesinos presos', 'La única excepcionalidad son vuestros privilegios por ser de ETA', 'Sin arrepentimiento no hay reinserción, ¿por qué les prohibís arrepentirse?' y 'La convivencia no se construye sobre impunidad'.

Agentes de la Policía Nacional se han colocado en frente de los representantes de Covite y les han impedido acceder al centro de la plaza del Ayuntamiento mientras se desarrollaba el acto. Consuelo Ordóñez ha dirigido algún reproche a los policías y les ha dicho que "no va a pasar nada". También ha gritado a los asistentes al acto de Sare que "Queda nuestra pieza" para el puzzle, en referencia a las víctimas. Lo que ha sido contestado con gritos de 'Euskal presoak etxera'.

Una vez ha terminado el acto de Sare y los asistentes han comenzado a abandonar el lugar, la Policía Nacional ha permitido a los representantes de Covite colocarse en el centro de la plaza. Allí, en declaraciones a los medios de comunicación, Consuelo Ordóñez, ha reivindicado que "nosotros somos la pieza del puzzle que a estos señores se les olvida siempre: las víctimas". Ha dicho a la izquierda abertzale "que no son presos políticos, que son asesinos presos, están en la cárcel por matar o ayudar a matar a nuestros familiares, dejad de provocarnos ya".

Para la presidenta de Covite, los organizadores del acto de este domingo "son los mismos que cuando ETA mataba, jaleaban los asesinatos, ordenaban los asesinatos, aplaudían los asesinatos y nos gritaban 'ETA, mátalos'". "No podéis disimular quiénes sois, sois los mismos", ha añadido.

"Aquí la única excepcionalidad que existe, que se vive en este país, es la que sufrimos las víctimas; y los culpables y responsables son el Gobierno Vasco desde que tiene la transferencia -de la competencia de las prisiones- en 2021 y la Audiencia Nacional, que en vez de garantizar nuestro derecho a la justicia, en vez de aplicar la ley, se dedica a burlarla para beneficiar a los presos de ETA", ha censurado.

Consuelo Ordóñez ha afirmado que "lo único que se está haciendo es seguir a rajatabla la hoja de ruta: la última exigencia de ETA para dejar de matar, que es vaciar las cárceles como ellos quieren, sin exigirles el arrepentimiento". Al respecto, ha preguntado a quienes "eran antes las X de ETA y ahora son los líderes de la izquierda abertzale, ¿por qué no les dejan arrepentirse? ¿Porque les retratan?".

Ha criticado que son quienes "han mandado a otros que se manchen las manos de sangre mientras ellos han pisado moqueta toda la vida". "Han sido lo más parecido a Dios en este país cuando ETA mataba. Tenían el poder político, el económico, el social y el poder de decidir sobre la vida de los demás", ha manifestado.

Por todo ello, la presidenta de Covite ha subrayado que "nosotros somos la pieza del puzzle que a estos señores se les olvida siempre: las víctimas. A esto hemos venido, a completar el puzzle".