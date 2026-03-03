Cruz Roja activa su dispositivo para las Javieradas 2026

Personal de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Javieradas, que comienzan este próximo fin de semana, contarán un año más con la participación de Cruz Roja. Durante los dos fines de semana en los que se realiza la peregrinación, cerca de 200 personas voluntarias atenderán a quienes caminan hacia Javier, en 23 puestos de atención (18 fijos y 5 móviles) distribuidos por la Ribera, Zona Media y Zona Norte.

Los puestos cuentan con personal socorrista, técnico sanitario, masajista, médico, de enfermería y técnico en comunicaciones. Además, disponen de material sanitario necesario para realizar curas y masajes, control de constantes, valoración y tratamiento de lipotimias, así como para intervenir en cualquier urgencia que pueda surgir.

Durante los dos próximos fines de semana en los que se realizarán las Javieradas la flota de vehículos de Cruz Roja Navarra está compuesta por 7 ambulancias, igual número de todoterrenos, 15 vehículos auxiliares y 2 motos, tanto para la asistencia como la gestión de material, almacén, comunicaciones, transporte de personal, etc.

JUEVES Y VIERNES EN LA RIBERA

El dispositivo se iniciará este jueves, 5 de marzo, a las 19 horas con un puesto de atención ubicado en Murillo de las Limas, que permanecerá activo hasta las 23 horas.

El viernes, 6 de marzo, a las 7 horas se acompañará a los primeros peregrinos que parten desde la Ribera por las rutas del Alhama, Queiles-Tudela y cañada de los Roncaleses-Bardena. Dos puestos móviles del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) Terrestre de Cruz Roja Navarra recorrerán la ruta de Las Bardenas y otros fijos se situarán en El Yugo y el Plano. A mediodía, coincidiendo con los puntos donde los grupos más numerosos paran a comer, se ubican puestos en el Monumento al Pastor y El Plano.

Además, se instalarán otros dos puestos para la atención a las personas que peregrinan desde la Ribera. El primero de ellos se ubicará en la N-113, en el cruce de Los Abetos, entre las 8 horas y las 9. El segundo se ubicará en el Monasterio de la Oliva, entre las 14 y las 16 horas.

Por la tarde, Cruz Roja estará presente en localidades como Murillo el Fruto, Carcastillo, Figarol y San Isidro del Pinar para dar la asistencia precisa.

El sábado día 7, desde las 7 horas un puesto móvil recorrerá la ruta Murillo el Fruto-Gallipienzo y otro, desde las 8 horas, hará lo propio entre Aranguren y Lumbier.

Los primeros puestos fijos se situarán en Idocin (ruta Pamplona-Javier), a partir de las 7.30 horas; en Aibar y Gallipienzo (ruta Tafalla-Sangüesa) a partir de las 9, y Loiti a partir de las 9 horas.

El domingo 8 el dispositivo de Cruz Roja cubrirá el Vía Crucis que sale desde Sangüesa a las 8 horas. Esta peregrinación será custodiada por una ambulancia y un vehículo auxiliar.

También estará presentes en la misa que se realizará en la explanada de Javier. El dispositivo en este punto se iniciará a las 8 horas y además de personal sanitario, contará con cuatro ambulancias, un vehículo auxiliar y un puesto de atención medicalizado.

Fuera de los horarios de atención establecidos, el dispositivo de Cruz Roja atenderá las demandas de asistencia que se requieran a través de SOS-Navarra (112). Para ello se recomienda portar teléfono móvil.

En la Javierada 2026 participa voluntariado de las Asambleas Locales de Cruz Roja de Ablitas, Burlada, Cintruénigo, Cortes, Estella, Lodosa, Mélida-Carcastillo, Mendavia, Pamplona, Sangüesa, Tafalla y Tudela. Durante la primera jornada, el dispositivo se dará por concluido una vez que todas las unidades y personal voluntario hayan llegado a sus puntos de origen el domingo, tras la celebración de la misa en Javier y la operación retorno, pasadas las 14 horas.