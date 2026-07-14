Cruz Roja atiende a 36 personas tras el último encierro de los Sanfermines

Atención por parte de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el último encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de Jandilla, un total de 36 personas han sido atendidas por Cruz Roja y once han necesitado traslados a centros sanitarios.

Del total de atenciones, dos han sido por herida por asta, trece por curas, ocho atenciones médicas, tres atenciones por pisadas, dos por luxaciones, según ha informado la organización.

Durante el festejo de vaquillas, 15 personas han precisado atención sanitaria y ninguna de ellas ha necesitado traslado a centro de urgencias.

Por otro lado, durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha prestado 34 atenciones en las Unidades de Primera Atención (UPA) de la plaza de Recoletas, sin ningún traslado a centros de urgencia. En la vía pública han sido atendidas 17 personas, de las cuales 13 han sido trasladadas a centros sanitarios y 28 en los servicios preventivos, sin necesidad de traslado.