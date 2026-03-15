Cruz Roja realiza 534 atenciones en las Javieradas de 2026

Una voluntaria de Cruz Roja atiende a un peregrino en el marco de las Javieradas. - CRUZ ROJA

PAMPLONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante las Javieradas de 2026, Cruz Roja Navarra ha realizado 534 asistencias, 157 de las cuales se realizaron este sábado, en el marco de la segunda peregrinación. El dispositivo contó con la participación de unas 80 personas voluntarias, que realizaron en su mayoría asistencia sanitaria en siete puestos de atención, seis fijos y uno móvil.

El dispositivo de Cruz Roja para la segunda Javierada de 2026 comenzó el viernes, a las 14.30 horas, con la apertura del puesto en el Monumento al Pastor, en la Ribera. Este sábado a las 08.00 horas abrió el puesto móvil de la ruta de Aranguren-Lumbier, así como otro fijo en Loiti. A las 09.00 horas lo hizo el puesto de Liédena y a partir de las 11.00 horas los de Sangüesa y Javier.

Este servicio preventivo realizó un total de 184 atenciones (27 el viernes en la Ribera y 157 el sábado entre Pamplona y Javier), lo que supone 38 atenciones menos que en la segunda Javierada de 2025, cuando se realizaron 195 atenciones, detallan desde Cruz Roja.

La mayor parte de las asistencias fueron tratamientos por ampollas, masajes, atenciones médicas por diversas patologías, lavados y curas.

Durante la primera Javierada de 2026, Cruz Roja atendió un total de 350 personas, que sumadas a las asistencias del sábado ascienden a un total de 534 personas atendidas.

En la segunda Javierada 2026 ha participado voluntariado de las asambleas locales de Cruz Roja de Ablitas, Burlada, Estella, Lodosa, Mélida-Carcastillo, Pamplona, Sangüesa, Tudela y oficina autonómica, a quienes agradecemos su compromiso con este importante dispositivo.