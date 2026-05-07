La Cuadrilla', de la autora Marta Garatea, cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2026 - EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

'La Cuadrilla', de la autora Marta Garatea Almagro, ha sido seleccionado por la ciudadanía como el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2026, al haber recibido el 24,26% de los 10.712 votos emitidos a lo largo de los once días habilitados.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, han desvelado este jueves el cartel anunciador de las fiestas en una rueda de prensa en la que ha participado la propia autora.

El cartel ha sido seleccionado por votación popular entre las 10 obras finalistas que el jurado había seleccionado de entre las 488 presentadas.

Según Beloki, "una vez más, la ciudadanía de Pamplona ha respondido de forma extraordinaria y ha demostrado que la ilusión por San Fermín sigue viva e intacta". "Hemos batido un récord de participación con un total de 10.712 votos. Este récord tiene aún más valor si lo ponemos en contexto: en 2019 se alcanzó hasta ahora la cifra más alta, con 10.629 votos en 15 días. En 2025 se registraron 10.475 votos en 12 días, y este año la mayor participación en 11 días, con 10.712", ha subrayado.

En cuanto al reparto de los votos, el canal online ha sido el mayoritario, con 7.503 votos recibidos, lo que supone un 70% del total, siguiendo de la red de Civivox, que ha recogido 3.090 votos presenciales, y el teléfono, el 010, que ha recogido 119 votos.

Las diez obras finalistas fueron 'Ritmo y pasión', 'Juntos', 'Paz y amor', 'La Cuadrilla', 'Esther Arata presenta el gran lío de colores, letra y números', 'Las piezas de la fiesta', 'Venir, ver... ¡Vivir!', 'Postal de San Fermín: la noche encendida', 'Rostro de tradición', y 'Todo empieza en rojo'.

(Seguirá ampliación)