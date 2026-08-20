La cuarta edición de Cultur Izan acerca talleres, conciertos, espectáculos y una exposición a once localidades

La consejera Esnaola en la presentación del programa. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado Cultur Izan, el programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares, impulsado desde 2023 por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y coordinado por el Servicio de Museos. Este año se desarrollará entre el 29 de agosto hasta el 31 de octubre y "el objetivo es apoyar la tradición en sus diversas expresiones y transformaciones, desde su base como expresión popular hasta aquellas propuestas que estilizan, evocan y reviven nuestro pasado cultural", ha señalado Esnaola.

Además, la consejera ha subrayado que "en su cuarta edición, el programa continúa con el propósito de apoyar y facilitar los proyectos de las entidades y asociaciones navarras que se dedican a la cultura tradicional, con ocho de las cuales se han programado diez actividades de carácter muy diverso". A ellas se suman dos talleres formativos de carácter profesional, uno sobre la alboka a cargo de Juan Mari Beltrán y otro con el grupo Trémolo en torno a los instrumentos de púa que conforman las rondallas. El propósito es combinar la tradición con la formación, la mediación y la innovación en el ámbito de la cultura tradicional, que añaden acciones de formación y performativas destacadas al programa.

En este ámbito, un año más Cultur Izan invita cada año a un artista del ámbito de la música mainstream del panorama estatal enraizada en la tradición, para que comparta con el público su manera de entender y trabajar ese legado desde una perspectiva contemporánea. Este año, será la artista flamenca Rocío Márquez quien imparta su clase magistral en el auditorio de la Ciudad de la Música el 28 de octubre.

La jota y el bertsolarismo, ambas manifestaciones declaradas Bien de Interés Cultural como patrimonio inmaterial, tendrán como siempre presencia destacada en el programa: la primera con los espectáculos 'Herencia viva de la jota' de la asociación Navarjota en Castejón, centrado en la figura de Maribel Muñoz, y 'La jota de Navarra: tradición, esencia y emoción' a cargo del Coro de Auroros de Andosilla y la Escuela de Jotas de Valtierra; por su parte, una nueva propuesta del ciclo Bertsondare llevará a los campeones navarros Saioa Alkaiza y Julio Soto a desgranar sus bertsos en torno al patrimonio exhibido en el Museo de Navarra y al pastoreo tradicional en la Casa-Museo Julián Gayarre de Roncal.

El Museo Etnológico de Navarra 'Julio Caro Baroja' será protagonista por partida doble en el programa Cultur Izan 2026. Por un lado, el musicólogo Juan Mari Beltrán y su cuarteto 'Juan Mari Beltran Laukotea', ofrecerá en la Escuela de Música de Estella-Lizarra una charla-concierto con algunos de los instrumentos musicales que forman parte de la colección museística, entre ellos la alboka, el sunprinu, el txistu y la gaita.

A partir del 5 de septiembre, la Casa-Museo Julián Gayarre y el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno de Tudela a partir del 31 de octubre y hasta el 17 de enero de 2027, acogerán la exposición 'Territorios pastoreados/Artzaintzako lurraldeak'. Esta exposición de pequeño formato parte de la declaración del año 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la ONU, para mostrar la cultura material e inmaterial asociada al ámbito del pastoralismo o movimiento estratégico del ganado ligado a la explotación tradicional del territorio.

El Museo Etnológico de Navarra 'Julio Caro Baroja' guarda entre sus colecciones algunas piezas elaboradas y utilizadas por los pastores trashumantes, y diverso material audiovisual que refleja la situación de esta actividad ancestral tanto en las décadas pasadas como en el presente, donde se intenta su recuperación como alternativa resiliente al cambio climático y a los recursos disponibles. Por primera vez, la exposición se mostrará en dos sedes, situadas en los extremos geográficos de la Cañada de los Roncaleses, la ruta trashumante más icónica de la Comunidad foral, que une el Pirineo con las Bardenas Reales.

Cultur Izan 2026 propone en total 14 acciones en el ámbito de las expresiones verbales, la danza, la música instrumental, vocal y coral, talleres de formación, conciertos y exposiciones que tendrán lugar en 11 localidades de la Comunidad Foral: Pamplona, Tudela, Roncal, Sangüesa, Estella-Lizarra, Andosilla, Castejón, Monteagudo, Artajona, Valle de Elorz-Elortzibar y Leitza.

El programa ha podido conformarse gracias a la colaboración de los ayuntamientos, que han cedido sus espacios escénicos y escuelas de música, y de otras entidades como el Museo de Navarra, el Museo Etnológico de Navarra 'Julio Caro Baroja', la Fundación Julián Gayarre, la EPEL Tudela Cultura y la Ciudad de la Música del Departamento de Educación.

El programa se desarrollará desde el 29 de agosto hasta el 31 de octubre, excepto la exposición 'Territorios pastoreados', que se prolongará hasta el mes de enero de 2027. El acceso a todas las actividades será gratuito, libre hasta completar aforo en los espectáculos y previa inscripción en los talleres formativos.