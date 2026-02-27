La cuarta edición del curso 'Albañiles Digitales' forma a 11 personas en el desarrollo de software e IA

Los participantes en el curso. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL), Esther Fernández Rázquin, ha acudido a la conclusión de la cuarta edición del programa formativo Albañiles Digitales - Software Builders, que impulsa este organismo, en colaboración con la empresa Veridas, con el objetivo de "transformar las vidas profesionales de personas sin experiencia en programación y poder responder a la creciente demanda de perfiles tecnológicos".

La 4ª edición la han completado 11 personas, 7 mujeres y 6 hombres, un dato que destaca respecto a ediciones anteriores, "en un sector laboral donde la presencia femenina suele ser mucho menor". La media de edad ha sido de 37 años. El curso es un programa con más de 600 horas de duración y que ofrece a quienes provienen de ámbitos ajenos a la programación "la oportunidad de reorientar su carrera y abrirse camino en la industria digital, una de las de mayor crecimiento global". En el acto, varios participantes han mostrado ejemplos de los proyectos trabajados a lo largo del curso.

En la despedida del curso, Esther Fernández Rázquin ha felicitado a todos los participantes, especialmente a las mujeres "que han demostrado con su ejemplo cómo se puede reorientar el ámbito laboral hacia sectores donde la presencia femenina es cada día mayor". Ha afirmado el compromiso del SNE-NL en seguir colaborando con el tejido empresarial para "cerrar la brecha de talento local", en este caso en perfiles digitales, creando un programa formativo diseñado y desarrollado de manera específica.

También han asistido al cierre del curso, Amaya Bengoechea, jefa del Servicio de Activación Laboral y Coordinación Territorial del SNE-NL y Eduardo Azanza, CEO de Veridas, la empresa encargada de liderar y desarrollar el proyecto.

UN CURSO ORIENTADO A LA RECONVERSIÓN PROFESIONAL

El curso 'Albañiles Digitales' surge de la colaboración entre el SNE-NL y la empresa Veridas, en la que "han confluido la creatividad para adaptarse a una necesidad de las empresas tecnológicas y el compromiso de empresas y administración para innovar una solución". Se imparte en formato 'bootcamp' y metodología 'learning by doing': Híbrido entre formación presencial y online, con auto aprendizaje y acompañamiento continuo de los formadores. El objetivo del programa es formar en desarrollo web a profesionales no digitales, para que puedan ser "absorbidos por un mercado laboral con serias carencias en estos perfiles".

El programa 'Albañiles digitales' está enfocado a "la reconversión profesional y mejora laboral" en el sector del desarrollo de software, ofrece a las empresas "una oportunidad única de colaborar en la formación de futuros talentos". Por ello también ofrece la posibilidad de hacer prácticas no laborales voluntarias para que los participantes "puedan aplicar y reforzar las competencias adquiridas en un entorno real de trabajo".