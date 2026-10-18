Cuatro chefs navarros unen su talento en una cena solidaria en favor de proyectos de cooperación de apoyo a la infancia

Los chefs Haizea Luzuriaga (Donamaria'ko Benta), Luis Salcedo (El Choko de Remigio), María Martínez (Enekorri) y Nicolás Ramírez (Túbal) participarán en la cena solidaria 'Tres Reyes, Cuatro Chefs'. - FUNDACIÓN VICENTE FERRER

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro referentes de la gastronomía navarra pondrán su talento al servicio de una causa solidaria en la cuarta edición de 'Tres Reyes, Cuatro Chefs', la experiencia gastronómica organizada por la Fundación Vicente Ferrer y Acción Social de Caja Rural de Navarra para recaudar fondos destinados a proyectos de cooperación internacional de apoyo a la infancia.

La cena, que se celebrará el próximo 22 de octubre en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, contará con la participación altruista de los chefs Haizea Luzuriaga (Donamaria'ko Benta), Luis Salcedo (El Choko de Remigio), María Martínez (Enekorri) y Nicolás Ramírez (Túbal).

Juntos elaborarán un menú exclusivo para un evento que busca "generar alianzas y sensibilizar a favor de la dignidad de la infancia vulnerable", así como recaudar fondos que se destinarán a proyectos en Nepal, Filipinas, Sri Lanka, India y Gaza, centrados en dar protección y acceso a la educación a niños y niñas "para que cuenten con nuevas oportunidades de desarrollo", explican desde la Fundación Vicente Ferrer.

El encuentro se dirige a particulares y empresas. Además de disfrutar de la cena, los asistentes podrán conocer de primera mano el impacto de los proyectos impulsados por la Fundación "y comprobar cómo la solidaridad se transforma en cambios reales para quienes más los necesitan".

La velada contará con la colaboración musical de los alumnos del Departamento de Jazz del Conservatorio Superior de Música de Navarra y con el sorteo de regalos donados por empresas y personas colaboradoras.